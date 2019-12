विमाननगरमधील बत्तीस वर्षांनंतरही रस्ते  अद्याप बंदच 

पुणे ः महापालिकेने 1987 च्या विकास आराखड्यातील विमाननगरमधील रस्ते बत्तीस वर्षांनंतरही वाहतुकीसाठी अद्याप खुले केलेले नाहीत. काही खासगी जागामालकांनी तर महापालिकेकडून मोबदला घेऊनही अद्याप जागा ताब्यात दिलेली नाही. त्यामुळे हे रस्ते तातडीने खुले करून विमाननगरमधील वाहतुकीचा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी नगरसेविका श्वेता गलांडे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे. सध्या विमाननगरमधील वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लोहगाव आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विमाननगरला लागून असल्यामुळे प्रवाशांना घ्यायला व सोडविण्यासाठी येणाऱ्या हजारो गाड्या विमाननगरमधून ये-जा करतात. त्यामुळे विमाननगरमधील सर्व चौकांत सकाळ-संध्याकाळ मोठ्या प्रमाणात वाहतुकीची कोंडी होत असते. विमाननगरच्या अंतर्गत भागात वाहतूक नियंत्रक दिवे बसवूनही वाहतूक कोंडीची समस्या सुटलेली नाही. जर विमाननगरमधील विकास आराखड्यात दर्शवण्यात आलेले रस्ते खुले झाले, तर वाहतूक कोंडीची समस्या सुटेल. सध्या विमाननगरमधील अंतर्गत रस्त्यांना पर्यायी मार्ग नाहीत. महापालिकेने विमाननगरमधील सर्व्हे नंबर 230-ए आणि 228 मधील डीपी रस्ते वाहतुकीसाठी खुले केले नाही, यामुळे व्हीआयपी मुख्य रस्त्याला जोडणारा रस्ता बंद आहे. याप्रमाणेच नगर रस्त्यावरून स्केटिंग ट्रॅक चौकात येणारा रस्ता बंद आहे. यामुळे एकाच रस्त्यावर वाहतुकीचा ताण येतो. कोंडीमुळे विमानप्रवास हुकण्याची शक्‍यता विमाननगर येथील निको गार्डन, फिनिक्‍स मॉलसमोर, दत्त मंदिर चौक, साकोरेनगर आणि विमानतळ रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. साकोरेनगर आणि सिंम्बॉयसिस कॉलेज या चौकामध्ये सायंकाळी पाचशे मीटरपर्यंत वाहनांच्या रांगा असतात. वाहने कासव गतीने पुढे जातात. अनेकदा वाहतूक कोंडीमुळे विमान प्रवासाला मुकावे लागेल, अशी स्थिती निर्माण होते. ""सर्व्हे नंबर 230 मधील 18 मीटर डीपी रस्त्याची जागा बदलण्यात आली आहे. यामुळे विमाननगरमधून व्हीआयपी रस्त्याला जोडणारा रस्ता एका जागेवर येऊन बंद झाला आहे. या डीपी रस्त्याचा नागरिकांना काहीच उपयोग होणार नाही.''

- श्वेता गलांडे, नगरसेविका



Web Title: Roads are stillclosed last thirty two years in Vimannagar