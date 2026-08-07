Pune Crime : व्यावसायिकावर गोळीबार करून ११ लाख लुटणाऱ्या दरोडेखोरांना अटक

पुणे - हवेली तालुक्यातील गावडेवाडी- शिरसवडी येथे एका बांधकाम व्यावसायिकावर गोळीबार करून ११ लाखांचे सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या परराज्यातील दरोडेखोरांना पोलिसांनी इंदूर (मध्य प्रदेश) येथून अटक केली. गुन्हे शाखेच्या युनिट-सात आणि दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने ही कारवाई केली..अविनाश क्रिशनचंद्र त्रिपाठी (वय-४३, रा. बकोरी, जि. पुणे, मूळ रा. उत्तर प्रदेश), सुरेंद्रपाल रामचंद्र पाल (वय-३२, रा. भिलवल, जि. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश) आणि महंमद शोएब वसीम खान (वय-३७, रा. बाराबंकी, उत्तर प्रदेश) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.गावडेवाडी (ता. हवेली) परिसरात पाच ऑगस्ट रोजी रात्री ही घटना घडली होती..बांधकाम व्यावसायिक संतोष ज्ञानोबा गावडे (वय ५०) हे मोटारीमधून जात असताना दुचाकींवर आलेल्या तिघांनी त्यांच्यावर गोळीबार केला. यात ते गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर आरोपींनी त्यांच्या गळ्यातील ११ लाख रुपये किमतीच्या दोन सोनसाखळ्या जबरदस्तीने हिसकावून पोबारा केला होता. या प्रकरणी लोणीकंद पोलिस ठाण्यात खुनाचा प्रयत्न व दरोड्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस निरीक्षक संतोष सोनवणे, सहाय्यक निरीक्षक मदन कांबळे यांच्या पथकाने घटनास्थळावरील दुचाकीवरून तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवली. आरोपी मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे पळून गेल्याची माहिती मिळताच पोलिसांनी तेथे जाऊन २४ तासांत तिघांनाही ताब्यात घेतले..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, गुन्हे शाखेच्या अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) तेजस्वी सातपुते, पोलिस उपायुक्त गौहर हसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक संतोष सोनवणे, राम राजमाने, वाहिद पठाण, दीपक लगड, कांचन जाधव आणि त्यांच्या पथकातील सहाय्यक निरीक्षक अफरोज पठाण, पाेलिस अंमलदार परेश सावंत, विक्रांत सासवडकर, पांडुरंग नाणेकर, प्रफुल्ल मोरे, राहुल इंगळे, संदीप येळे, विनायक येवले यांनी ही कारवाई केली..मुख्य आरोपीवर ५० हजारांचे बक्षीस -या गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार अविनाश त्रिपाठी असून, भारत आणि नेपाळमध्ये अनेक मोठे दरोडे टाकल्याप्रकरणी तो ‘वाँटेड’ होता. त्याच्या अटकेसाठी ५० हजार रुपयांचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते. उत्तर प्रदेशात त्याच्यावर खून, खुनाचा प्रयत्न आणि दरोड्यासारखे २० गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. २०१८ मध्ये उत्तर प्रदेश ‘एसटीएफ’ने लखनौ येथे झालेल्या चकमकीनंतर त्याला अटक केली होती. सुरेंद्रपाल पाल याच्यावर उत्तर प्रदेशात चोरी व लुटीचे १२ ते १३ गुन्हे दाखल आहेत. तर, महंमद खान याच्यावर उत्तर प्रदेशात पाच गुन्हे दाखल आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.