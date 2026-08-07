पुणे

Pune Crime : व्यावसायिकावर गोळीबार करून ११ लाख लुटणाऱ्या दरोडेखोरांना अटक

बांधकाम व्यावसायिकावर गोळीबार करून ११ लाखांचे सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या परराज्यातील दरोडेखोरांना पोलिसांनी इंदूर (मध्य प्रदेश) येथून केली अटक.
Crime

Crime

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - हवेली तालुक्यातील गावडेवाडी- शिरसवडी येथे एका बांधकाम व्यावसायिकावर गोळीबार करून ११ लाखांचे सोन्याचे दागिने लुटणाऱ्या परराज्यातील दरोडेखोरांना पोलिसांनी इंदूर (मध्य प्रदेश) येथून अटक केली. गुन्हे शाखेच्या युनिट-सात आणि दरोडा व वाहनचोरी विरोधी पथकाने ही कारवाई केली.

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