भुरट्या चोरांची नजर आता प्रवाशांवर

पुणे - शहरातील भुरट्या चोरांनी आता आपली नजर प्रवाशांवर वळविली आहे. एसटी बस स्थानक, रेल्वे स्थानक, खासगी वाहने थांबण्याची ठिकाणे हेरून प्रवाशांना लुबाडण्याचे प्रकार घडत असल्याचे आढळले आहे. हत्याराचा धाक दाखवून प्रवाशांकडून महागड्या वस्तू, रोकड पळविली जात आहे. खडकी पोलिसांनी अशा काही चोरट्यांना बेड्या ठोकल्या आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरातील शिवाजीनगर, स्वारगेट आणि पुणे रेल्वे स्थानक येथील बस स्थानकात प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. रेल्वे स्थानक परिसर तर नेहमीच गजबजलेला असतो. या ठिकाणी रात्री उशिरा व पहाटे ये-जा करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक असते. काही प्रवासी बस स्थानकातच असल्याने एकट्या प्रवाशांना गाठून त्यांच्याकडील मौल्यवान साहित्य, रोख रक्कम, मोबाईल व अन्य वस्तू लुटण्याचे प्रकार चोरट्यांकडून केले जातात. पंधरा दिवसांपूर्वी शिवाजीनगर येथे रात्रीच्यावेळी उतरलेल्या संतोष रामचंद्र धर्माधिकारी (वय २४, रा. नगर) यांना दुचाकीवरून आलेल्या तिघांनी लुटल्याची घटना उघडकीस आली होती. धर्माधिकारी हे शिवनेरीने कोल्हापूरहून पुण्यात आले होते. त्यांना पुण्यात उतरून नगरला जाण्यासाठी ते पाटील इस्टेट परिसरात थांबले असताना तिघांनी त्यांना लुटले होते. याप्रकरणी त्यांनी खडकी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यावरून पोलिस कर्मचारी किरण घुटे व उत्तम कदम यांनी शोध घेतला. पोलिसांनी राकेश जॉन सकट (वय १९), किरण रमेश गालफाडे (वय २१, दोघेही रा. मंगळवार पेठ) या दोघांना अटक केली. पोलिसांनी त्यांच्याकडून १५ मोबाईल आणि दुचाकी जप्त केल्या. त्यामुळे अशा भुरट्या चोरट्यांचा पोलिसांनी तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

