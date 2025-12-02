Robotic Surgery Hub : पुणे बनतेय नवे ‘रोबोटिक सर्जरी हब’

पुणे - संस्कृती, शिक्षण आणि इतिहासाची परंपरा लाभलेले शहर, या ओळखीपलीकडे जाऊन पुणे झपाट्याने भारताच्या ‘मेडिकल टेक्नॉलॉजी राजधानी’ म्हणून उदयास येत आहे. अत्याधुनिक रुग्णालये, जागतिक दर्जाचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या ‘रोबो-सहाय्यित शस्त्रक्रिया’ या सर्वांची जोड मिळून पुणे सर्वांत वेगाने विकसित होणारे ‘रोबोटिक सर्जरी हब’ बनत आहे. दरवर्षी हजारो अशा शस्त्रक्रिया होत असल्याने, वैद्यकीय उपचारांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची नवी ओळख निर्माण होत आहे. .गेल्या काही वर्षांत प्रगत तंत्रज्ञानात प्रशिक्षित पन्नासहून अधिक शस्त्रक्रियासह, पुणे हे ‘रोबोटिक-सहाय्यित शस्त्रक्रिये’चे एक अग्रगण्य केंद्र म्हणून वेगाने उदयास आले आहे. दिल्ली, मुंबईसारखी महानगरे यासाठी चर्चेत असताना, पुणे आता मूत्रविज्ञान, कर्करोग, स्त्रीरोग, पचनसंस्था आणि बालरोगशास्त्र यांसारख्या विविध विषयांमध्ये अचूक आणि कमीतकमी छेदद्वारे शस्त्रक्रिया करून आघाडीवर आहे. त्याचवेळी, येथे प्रदान केलेली प्रगत आरोग्यसेवा मोठ्या महानगरांपेक्षा वीस टक्के कमी किमतीत उपलब्ध असल्याने रुग्ण पुण्याकडे येतात..पुण्यातील रुग्णालये ‘दा विंची’ सारख्या अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहेत. त्यामुळे प्रगत शस्त्रक्रिया अधिक वारंवार केल्या जात आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे रुग्णांच्या आरोग्यातील गुंतागुंत कमी होते, ते लवकर बरे होतात आणि उपचारांचे दीर्घकालीन परिणामदेखील चांगले असतात. पुण्यात शल्यचिकित्सकांचे कौशल्य, उत्कृष्ट प्रशिक्षण आणि रुग्णांना सेवांची सहज उपलब्धता हे तिन्ही घटक एकत्रितपणे उत्कृष्ट आरोग्यसेवा प्रदान करतात, ही पुण्याची खासियत आहे..इतर शहरांपेक्षा कमी खर्चवैद्यकीय कौशल्याबरोबरच, पुण्यात इतर महानगरांच्या तुलनेत उपचारांचा खर्च २० टक्के कमी आहे. स्वाभाविकच, रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईक पुण्याकडे आकर्षित होतात. उच्च दर्जाच्या उपचारांच्या चांगल्या परिणामांमुळे आणि वाढत्या जागरूकतेमुळे, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशसारख्या राज्यातून, तसेच मुंबईसारख्या महानगरांमधूनही पुण्यात येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. अवयव जपणाऱ्या उपचारपद्धती आणि शस्त्रक्रियेनंतर जलद पुनर्प्राप्तीला प्राधान्य देणाऱ्या किमान अत्यल्प छेदाच्या तंत्रांचा वापर, यामुळे पुण्याला आज एक विशेष ओळख मिळाली..‘रोबोटिक शस्त्रक्रिये’चे फायदेकमीतकमी छेद देऊन शस्त्रक्रियारक्तस्राव कमी होऊन रुग्णालयात राहण्याचा कालावधीही घटतोकमीतकमी वेदना आणि उपचारांत अचूकताउच्च जोखमीच्या रुग्णांचा बरे होण्याचा वेग जास्त .सर्वसाधारणपणे प्रोस्टेट, मूत्रपिंड आणि मूत्राशयातील कर्करोग यांवरील शस्त्रक्रिया, आयव्हीसी थ्रॉम्बेक्टॉमी, वृषणाचा कर्करोग आणि रोबोटिक युरीनरी डायव्हर्शन यांसारख्या प्रगत रोबोटिक मूत्रविकार शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. मूत्रपिंडाच्या कर्करोगाची लक्षणे घेऊन येणारे तरुण रुग्ण सध्याच्या काळात अधिक प्रमाणात दिसत आहेत. याचप्रकारच्या इतर अवयवांच्या ‘रोबो-सहाय्यित शस्त्रक्रिया’ पुण्यात होतात.- डॉ. आश्विन ताम्हनकर, मूत्रविकार व कर्करोग रोबोटिक शल्यविशारद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.