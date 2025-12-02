पुणे

Robotic Surgery Hub : पुणे बनतेय नवे ‘रोबोटिक सर्जरी हब’

गेल्या काही वर्षांत प्रगत तंत्रज्ञानात प्रशिक्षित पन्नासहून अधिक शस्त्रक्रियासह, पुणे हे ‘रोबोटिक-सहाय्यित शस्त्रक्रिये’चे एक अग्रगण्य केंद्र म्हणून वेगाने उदयास आले आहे.
surgery by robot in pune

surgery by robot in pune

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - संस्कृती, शिक्षण आणि इतिहासाची परंपरा लाभलेले शहर, या ओळखीपलीकडे जाऊन पुणे झपाट्याने भारताच्या ‘मेडिकल टेक्नॉलॉजी राजधानी’ म्हणून उदयास येत आहे. अत्याधुनिक रुग्णालये, जागतिक दर्जाचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आणि विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर वाढणाऱ्या ‘रोबो-सहाय्यित शस्त्रक्रिया’ या सर्वांची जोड मिळून पुणे सर्वांत वेगाने विकसित होणारे ‘रोबोटिक सर्जरी हब’ बनत आहे. दरवर्षी हजारो अशा शस्त्रक्रिया होत असल्याने, वैद्यकीय उपचारांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची नवी ओळख निर्माण होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
robot
surgery

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com