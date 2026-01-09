Rohit Pawar : "भाजप निवडणूक हरेल म्हणून मुरलीधर मोहोळ घाबरले आहेत" - रोहित पवार

पुणे : "महापालिका निवडणुकीत भाजप निवडून आला नाही, तर खापर आपल्यावरच फुटेल म्हणून मुरलीधर मोहोळ घाबरले आहेत." अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे निवडणूक प्रभारी व आमदार रोहित पवार यांनी मोहोळ यांच्यावर टीका केली. तर "गुंड निलेश घायवळ याला पासपोर्ट देण्याच्या विषयावरून मोहोळ अजित दादांना चॅलेंज दिले आहे. दादांना कशाला चॅलेंज करता, गुंडाच्या पासपोर्ट विषयी मीच तुमच्याशी बोलायला तयार आहे" असे प्रतिआव्हान पवार यांनी मोहोळ यांना दिले..राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवारांचा पवार यांच्याकडून वारजे येथे प्रचार करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी भाजपकडून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर होणाऱ्या टीकेचा समाचार घेतला. पवार म्हणाले, " शहरात कोणताही प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी आगोदर त्यांची परवानगी घ्यावी लागते. याबाबतच अजित पवार हे आपली भूमिका मांडत होते. भाजपकडून शहरात सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्प, विविध प्रकारच्या व्यवसायांना अडचण आणण्याचे काम केले जात आहे. फोन करून अडचण करू, अशा धमक्या दिल्या जात आहेत.".Pune News : एकेकाळी दुर्लक्षित असलेले हे मंदिर आज सोशल मीडियावर व्हायरल; जिर्णोद्धाराला दहा वर्षे पूर्ण.पवार म्हणाले, " भाजपने पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या शहराची अक्षरशः वाताहत झाली आहे. शहराचा ज्या पद्धतीने सत्ताधाऱ्यांनी विकास करायला पाहिजे होता, तसा केला नाही.महेश लांडगे यांनी आपल्या भाषणात आपण बांगड्या भरल्या नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यांच्या या बोलण्यातून महिलांचा उघडणे अपमान केला जात आहे. लांडगे यांचा खरा चेहरा आता जनतेसमोर येऊ लागला आहे. त्यामुळेच लांडगे आता घाबरले आहेत.".मोहोळ यांचा गेम कोणी केला हेही सांगेल - पवारजैन बोर्डिंग प्रकरणावरून पवार यांनी मोहोळ यांना धारेवर धरले, "मोहोळ यांचा दिल्लीमध्ये चांगला संपर्क वाढला आहे. त्यांच्या या संपर्क वाढीतूनच त्यांचा नेमका कोणी गेम केला, हे सुद्धा आम्ही सांगू शकतो," असेही पवार म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.