Baramati Plane Crash : बारामतीत अजितदादांच्या विमानअपघात प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यासाठी रोहित पवारांची पोलिस ठाण्यावर धडक...

बारामती - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटना प्रकरणी मुंबईत गुन्हा दाखल करुन घेण्यास पोलिसांनी नकार दिल्यानंतर आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी (ता. 26) बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात येत गुन्हा दाखल करण्याची जोरदार मागणी केली. त्यांच्यासमवेत विद्या प्रतिष्ठानचे खजिनदार युगेंद्र पवार, अँग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार हेही होते. .हा अपघात होऊन आता जवळपास एक महिन्यांचा कालावधी उलटूनही अद्याप या बाबत कोणतीही ठोस माहिती पुढे आलेली नाही. या बाबत वारंवार पाठपुरावा करुनही कोणतीही कारवाई होत नसल्याने रोहित पवार अधिकच आक्रमक झालेले आहेत. त्या मुळे बारामतीत येत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली..सकाळी बारामती तालुका पोलिस ठाण्यात रोहित व युगेंद्र पवार दाखल झाले तेव्हा बारामतीतील काही प्रथितयश वकीलही त्यांच्या समवेत उपस्थित होते. अजितदादांच्या विमान दुर्घटनेप्रकरणी सत्य बाहेर यावे या साठी आम्ही रोहित पवार यांच्या समवेत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादा, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड व बापूराव दडस, पोलिस निरिक्षक चंद्रशेखर यादव, श्रीशैल्य चिवडशेट्टी यांच्याशी रोहित पवार, युगेंद्र पवार व वकील मंडळींनी चर्चा केली. मात्र या प्रकरणाचा तपास गुन्हे अन्वेषण विभाग करत आहे..या शिवाय अपघात झाला, त्याच दिवशी आकस्मिक मृत्यूची नोंद घेतलेली असल्याचे सांगत नवीन एफआय़आर दाखल करुन घेण्यास पोलिसांनी नकार दिला. रोहित पवार व युगेंद्र पवार यांच्यासह वकीलांनी पोलिस अधिका-यांसमवेत बराच युक्तिवाद केला, मात्र पोलिसांनी तक्रार दाखल करुन घेण्यास नकार दिला..दुर्देवी बाब....पोलिस एफआयआर दाखल करत नाही ही बाब दुर्देवी असल्याचे रोहित पवार यांनी माध्यमांसी बोलताना नमूद केले. ते म्हणाले, एफआयआर होत नाही या मागे काहीतरी काळेबर असावे याला वाव आहे. पोलिसांवर कोणीतरी ताकदवान व्यक्ती एफआयआर करु नये या साठी दबाव आणत आहे. राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग नेमका काय तपास करत आहे ते आम्ही पुण्यात जाऊन समजून घेतो..तांत्रिक बिघाड असलेले विमान दिले गेले...ज्या विमानात तांत्रिक बिघाड आहे असे विमान अजितदादांना दिले गेल्याचा आरोप करत असे विमान त्यांना का दिले गेले हाच आमचा प्रश्न असल्याचेही रोहित पवार म्हणाले. हे आंदोलन नाही तर अजितदादांना न्याय मिळावा हा आमचा प्रयत्न आहे. आम्ही कागदपत्रे समोर आणली आहेत ती तपास यंत्रणांना देत आहे..संसदेत मुद्दा मांडला जाणार...राष्ट्रवादीसह एकनाथ शिंदे, उध्दव ठाकरे, आपचे खासदार हा मुददा मांडणार असून नागरी हवाई वाहतूक मंत्र्यांचे संबंधित विमान कंपनीसोबत लागेबांधे असल्याने त्यांनी राजीनामा द्यावा अशी आमची मागणी असल्याचेही रोहित पवार म्हणाले.