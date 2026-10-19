दसऱ्याला निघणार देवीमातेच्या विसर्जन व धम्मचक्र प्रवर्तन दिन मिरवणूका

रूपाभवानी फोटो
सीमोल्लंघनानंतर आज रूपाभवानी मातेची पालखी मंदिरात परतणार
सायंकाळी होणार सोहळा; ८० हून अधिक नवरात्र मंडळांच्या मिरवणुका
सोलापूर, ता. १९ ः नवरात्रोत्सवाच्या सांगतेनिमित्त ग्रामदेवी रूपाभवानी मातेच्या पालखीचा सीमोल्लंघन सोहळा मंगळवारी सायंकाळी होणार आहे. सायंकाळी पाच वाजता मंदिरातून निघालेली पालखी पार्क चौकातील शमी वृक्षाजवळ महापूजा करून मंदिरात परतणार आहे. यानिमित्त ८० हून अधिक मंडळांच्या मिरवणुका निघणार असून, ३३६ हून अधिक मंडळे जागेवरच महाआरती करणार आहेत.
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पालखीचा मार्ग : रूपाभवानी मंदिरातून निघालेली पालखी बलिदान चौक, मधला मारुती, विजापूर वेस, पंचकट्टा आणि रेमंड शोरूममार्गे पार्क चौकात पोहोचेल. सायंकाळी सात वाजता परतीच्या प्रवासात लक्ष्मी मार्केटजवळील मारुती मंदिरमार्गे दत्त चौकातील मसरे गल्ली येथील देवी मंदिरात आरती व प्रसादवाटप होईल. भोगडे गल्लीतील देवी मंदिरातही पालखी भेट देईल. रात्री अकराच्या सुमारास पालखी मंदिरात परतल्यानंतर यात्रेचा समारोप होईल.
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मध्यवर्ती महामंडळाची मिरवणूक : मंगळवार पेठ पोलिस चौकीपासून सुरू होणारी मिरवणूक बाळू भाऊ चौक, भूलाभाई चौक, कन्ना चौक आणि गौतम चौकमार्गे पुन्हा पोलिस चौकीत येईल. येथे मान्यवरांच्या उपस्थितीत महापूजा झाल्यानंतर पालखी मधला मारुती, विजापूर वेस, पंचकट्टा आणि सिद्धेश्वर मंदिराजवळून पार्क चौकातील शमी वृक्षाजवळ पोहोचेल. जुना बोरामणी नाका येथील इंद्रभवानी मंदिराची पालखी बाळू भाऊ चौकात सहभागी होईल. रूपाभवानीसह शिवगंगा, श्री अंबाबाई, हिंगुलांबिका आणि इंद्रभवानी देवी मंदिरांच्या पालख्याही सोहळ्यात सहभागी होतील.
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