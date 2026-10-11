नेशन बिल्डर सन्मान पुरस्कार वितरण

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सोलापूर ः पुरस्कारर्थीसह रोटरी क्लब ऑफ ईस्ट सोलापूरचे पदाधिकारी.
सहा शिक्षकांना ‘नेशन बिल्डर ॲवॉर्ड’
रोटरी क्लब ऑफ सोलापूर ईस्टचा उपक्रम; गुणवंत शिक्षकांचा सन्मान
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. ११ : रोटरी क्लब ऑफ सोलापूर ईस्टतर्फे ‘नेशन बिल्डर ॲवॉर्ड २०२६’ पुरस्कार वितरण सोहळा उत्साहात झाला. यावेळी सहा गुणवंत शिक्षकांना पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. प्रा. डॉ. संतोष कदम, प्रा. डॉ. आनंदराव काशीद, अंबादास रेडे, संजय जवंजाळ, प्रा. कोमल कोंडा व शाहिस्ता नाज महीबूब करजगी यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. ऋत्विक जयकर, शिक्षण प्रशासन अधिकारी मल्हारी माने व रोटरीच्या सहायक प्रांतपाल वंदना कोपकर प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. शिक्षक केवळ ज्ञान देत नाहीत, तर विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्ये आणि संस्कार रुजवून जबाबदार नागरिक घडवितात, असे डॉ. जयकर यांनी सांगितले. या पुरस्कारांमुळे शिक्षकांना अधिक जोमाने काम करण्याची प्रेरणा मिळते, असे मल्हारी माने यांनी नमूद केले.
क्लबचे अध्यक्ष कार्तिक चव्हाण यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ. भाग्यश्री राठोड यांनी सूत्रसंचालन केले, तर सचिव ज्ञानेश्वर जाधव यांनी आभार मानले. कार्यक्रमासाठी क्लबचे पदाधिकारी वैभव होमकर, सचिन जोशी, डॉ. श्रीकांत जोशी, रंजना शिरसाठ, प्रवदा देशपांडे, ॲड. ऋतुराज निलेगावकर, मल्लिकार्जुन पाटील, राहुल जाधव आणि लक्ष्मी बिराजदार यांनी सहकार्य केले.
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