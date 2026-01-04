महाबळेश्वर तालुक्यातील कुंभरोशीतील जिल्हा परिषद शाळेत रोटरी क्लब हडपसरच्या सहकार्याने शैक्षणिक सुविधांचे वाटप
कुंभरोशी शाळेस रोटरी क्लबची मदत
शैक्षणिक साहित्याचे वाटप; हडपसर शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांची भेट
महाबळेश्वर, ता. ४ ः कुंभरोशी (ता. महाबळेश्वर) येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत रोटरी क्लब हडपसर, पुणे यांच्या सहकार्यामुळे शैक्षणिक व भौतिक सुविधांचा विकास झाला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर रोटरी क्लबच्या सदस्यांनी आज शाळेस भेट देत विविध उपक्रमांची पाहणी केली.
शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या स्कूलबॅग व शैक्षणिक साहित्य, ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर व स्मार्ट टीव्ही, मुलींसाठी सॅनिटरी पॅड्स, शिक्षकांसाठी ई-लर्निंग अॅप तसेच शालेय इमारतीचे रंगकाम आदी सुविधांची माहिती यावेळी घेण्यात आली. विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती, शाळेचे शिस्तबद्ध कामकाज पाहून मान्यवरांनी समाधान व्यक्त करत शाळेच्या कार्याचे कौतुक केले.
या वेळी शाळेचे माजी विद्यार्थी व रोटरी क्लबचे सदस्य रोटेरियन अजयजी चौरसिया यांनी संगणक शिक्षण अधिक सक्षम करण्यासाठी संगणक प्रयोगशाळेसाठी तीन संगणक भेट स्वरूपात दिले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल शिक्षणाच्या अधिक प्रभावी संधी उपलब्ध होणार आहेत. कार्यक्रमास ग्रामपंचायत सरपंच कांचन सावंत, शाळा व्यवस्थापन समितीचे उपाध्यक्ष मालन कदम, सदस्य सनी मोरे, अजित कारंडे यांची उपस्थिती होती. त्यांच्या हस्ते तसेच पालक व विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत शाळेच्या वतीने रोटरी क्लब हडपसर, पुणेच्या सदस्यांचा सन्मान करण्यात आला. रोटरी क्लब हडपसर, पुणे यांच्या सातत्यपूर्ण सहकार्यामुळे शाळेच्या शैक्षणिक दर्जात व विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासात मोलाची भर पडत असल्याचे शाळा प्रशासनाने नमूद केले. शिक्षणाच्या माध्यमातून समाजघडणीचा हा उपक्रम प्रेरणादायी ठरत आहे.
04892
कुंभरोशी ः मान्यवरांचे स्वागत करताना शिक्षक व विद्यार्थी.
