पुणे

Healthy Lifestyle Key to Long Life: आरोग्यदायी जीवनशैलीच निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली : सटाण्यात डॉ. जगदीश हिरेमठ यांचे ‘एका श्वासाचे अंतर’ मार्गदर्शन

आरोग्यदायी जीवनशैली, योग्य आहार व नियमित व्यायामातून हृदयविकारांवर मात करण्याचे मार्गदर्शन; ‘एका श्वासाचे अंतर’ व्याख्यानातून डॉ. जगदीश हिरेमठ यांचा आरोग्य जागर संदेश
Cardiologist Dr Jagdish Hiremath highlighted the importance of a healthy lifestyle during the Rotary Club installation ceremony in Satana.

Cardiologist Dr Jagdish Hiremath highlighted the importance of a healthy lifestyle during the Rotary Club installation ceremony in Satana.

Sakal

रोशन खैरनार
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सटाणा : आर्थिक संपत्तीपेक्षा शारीरिक संपत्ती अधिक मौल्यवान आहे. धकाधकीच्या जीवनशैलीत आरोग्याकडे होणारे दुर्लक्ष भविष्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. योग्य आहार, नियमित व्यायाम, ताणतणावावर नियंत्रण आणि लहानपणापासूनच आरोग्यदायी सवयींची जोपासना हीच निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली आहे, असे प्रतिपादन सुप्रसिद्ध हृदयविकारतज्ज्ञ डॉ. जगदीश हिरेमठ यांनी केले.

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