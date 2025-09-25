पुणे

Baramati News : वखार महामंडळाच्या खासगीकरणाची चौकशीची मागणी; नागरिकांना निकृष्ट धान्याचा धोका

Food Corruption : वखार महामंडळाच्या खासगीकरणानंतर नागरिकांना किडलेले व निकृष्ट धान्य पुरवले जात असून, त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
पुणे : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या खासगीकरणानंतर ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना किडलेले आणि निकृष्ट दर्जाचे धान्य पुरवले जात आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी डॉ. अभिजित मोरे, श्रीकांत आचार्य, किशोर मुजूमदार उपस्थित होते.

