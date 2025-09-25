Baramati News : वखार महामंडळाच्या खासगीकरणाची चौकशीची मागणी; नागरिकांना निकृष्ट धान्याचा धोका

पुणे : महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या खासगीकरणानंतर ठेकेदारांच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना किडलेले आणि निकृष्ट दर्जाचे धान्य पुरवले जात आहे. याची उच्चस्तरीय चौकशी करून जबाबदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी डॉ. अभिजित मोरे, श्रीकांत आचार्य, किशोर मुजूमदार उपस्थित होते. .कुंभार म्हणाले, ‘‘२०२२ पासून वखार महामंडळाचे खासगीकरण सुरू झाले. या प्रक्रियेत राज्यातील २७ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची वखार व्यवस्था खासगी कंपन्यांना १२० कोटी रुपयांच्या करारातून देण्यात आली. .Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.खासगीकरणापूर्वी धान्याची नासाडी ०.७ टक्के इतकी होती; मात्र आता ती वाढून तब्बल ५ टक्क्यांवर गेली आहे. लोणंद आणि बारामती येथील वखारींमध्ये भारतीय अन्न महामंडळाच्या (एफसीआय) तपासणीत मोठ्या प्रमाणावर किडलेले धान्य आढळले. हे धान्य राज्यातील सामान्य नागरिकांना पुरवले जात आहे. परिणामी, त्यांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे..कुंभार यांचे म्हणणे...वखार महामंडळाच्या खाजगीकरण प्रक्रियेची चौकशी करावीकिडलेले धान्य तातडीने मागे घेऊन ते नष्ट करावेनागरिकांना केवळ दर्जेदार व पोषणमूल्ययुक्त धान्यच पुरवावेदोषी अधिकारी व ठेकेदारांविरुद्ध गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.