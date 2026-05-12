पुणे

रूटमॅटिकची कर्मचाऱ्यांसाठी 'एआय'आधारित शटल सेवा

पुणे, ता. १२ : पुणे हे भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे आणि जागतिक स्तरावरील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वाधिक वाहतूक कोंडी असलेले शहर ठरले आहे. वाहतूककोंडीसह हिंजवडीतील वाढत्या प्रवासाच्या आव्हानांवर मात करण्याच्या उद्देशाने रूटमॅटिक या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कॉर्पोरेट मोबिलिटी क्षेत्रातील कंपनीने ‘कोको राईड्स’ ही कर्मचाऱ्यांसाठीची पहिली ‘ॲप-आधारित शटल सेवा’ सुरू केली आहे.
हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशन (एचआयए) यांच्या भागीदारीत, शिवाय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचा ८० हून अधिक कंपन्यांमधील १.२५ लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार आहे. हिंजवडी इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुब्रमण्यम राधाकृष्णन, रूटमॅटिकचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कन्नन, रूटमॅटिकच्या सह-संस्थापक व कार्यकारी संचालिका कविता रामचंद्रगौडा यांच्या उपस्थितीत या सेवेचा प्रारंभ करण्यात आला. सुरुवातीच्या टप्प्यात ८० हून अधिक बसेस ७० हून अधिक मार्गांवर सेवा देणार असून, दैनंदिन प्रवासी क्षमता २० हजारांपर्यंत आहे.

