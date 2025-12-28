पुणे

RPI Protest : जागावाटपावरून रिपाइंची नाराजी; भाजप कार्यालयासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन!

Political Protest : महापालिका निवडणुकीतील जागावाटपावरून रिपाइ कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या निषेधार्थ सोमवारी भाजप पुणे कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपात भाजपने मित्रपक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) थेट उमेदवारांच्या नावांसह जागा सोडल्याने रिपब्लिकन पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता भाजप पुणे शहर कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

