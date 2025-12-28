RPI Protest : जागावाटपावरून रिपाइंची नाराजी; भाजप कार्यालयासमोर सोमवारी धरणे आंदोलन!

पुणे : महापालिका निवडणुकीच्या जागावाटपात भाजपने मित्रपक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) थेट उमेदवारांच्या नावांसह जागा सोडल्याने रिपब्लिकन पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. या अन्यायाविरोधात सोमवारी सकाळी ११.३० वाजता भाजप पुणे शहर कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे..अनेक वर्षांपासून पक्षासाठी झटणारे, संघटन उभे करणारे कार्यकर्ते यावेळी संधी मिळेल या अपेक्षेने मुलाखतींना सामोरे गेले. मात्र भाजपने जागा सोडताना काही अपवाद वगळता मूळ रिपब्लिकन पक्षाशी संबंध नसलेले उमेदवार दिल्याने पक्षांतर्गत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. जागावाटपात रिपब्लिकन कार्यकर्त्यांना डावलण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येत आहे..PMC Election : पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी एकच उमेदवार ३ पक्षांकडून करत आहे अर्ज!.या संदर्भात चर्चा करण्यासाठी नियुक्त प्रमुख पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क होत नाही. त्यामुळे काही कार्यकर्त्यांनी मुंबईत जाऊन पक्षाचे राष्ट्रीय नेते रामदास आठवले यांची भेट घेत भावना व्यक्त केल्या. तर काहींनी दूरध्वनीद्वारे नाराजी कळविली आहे. मात्र स्थानिक पातळीवर तोडगा न निघाल्याने आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारण्यात आल्याचे माजी अध्यक्ष महेंद्र कांबळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.