Pune Market Yard : नियमांचे पालन करून ‘यशवंत’चा व्यवहार करा; पुणे बाजार समितीच्या संचालकांची मासिक बैठकीत मागणी

Land Deal : २९९ कोटी रुपयांना पुणे उपबाजारासाठी यशवंत साखर कारखान्याची जमीन खरेदी करण्यास सरकारने मान्यता दिली असली, तरी कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच व्यवहार व्हावा, अशी बाजार समितीतील संचालकांची मागणी आहे.
मार्केट यार्ड : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे ९९.२७ एकर जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उपबाजारासाठी खरेदी करण्यास सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. मात्र, या व्यवहारात सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच पुढे जावे, अशी मागणी पुणे बाजार समितीच्या काही संचालकांनी मासिक बैठकीत केली.

