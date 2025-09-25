Pune Market Yard : नियमांचे पालन करून ‘यशवंत’चा व्यवहार करा; पुणे बाजार समितीच्या संचालकांची मासिक बैठकीत मागणी

मार्केट यार्ड : थेऊर येथील यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची सुमारे ९९.२७ एकर जमीन २९९ कोटी रुपयांना पुणे बाजार समितीच्या उपबाजारासाठी खरेदी करण्यास सरकारने नुकतीच मान्यता दिली आहे. मात्र, या व्यवहारात सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच पुढे जावे, अशी मागणी पुणे बाजार समितीच्या काही संचालकांनी मासिक बैठकीत केली..उच्च न्यायालयातील दाखल असलेल्या रीट याचिकेतील निर्णयाच्या अधीन राहून पुढील कार्यवाही करावयाची असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद केले होते. पणन संचालकांकडून समितीला अद्याप या व्यवहारासाठी बारा एकनुसार परवानगी दिलेली नाही. असे असताना संचालक मंडळ धनादेश काढण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप करत हा व्यवहार थांबविण्याची मागणी ‘फेडरेशन फॉर अॅग्रो, कॉमर्स अॅण्ड ट्रेड’ने (फॅक्ट) केली होती..Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.बाजार समितीचे माजी सभापती, संचालक दिलीप काळभोर, रोहिदास उंद्रे, प्रशांत काळभोर यांच्यासह काही संचालकांनी, या जमीन खरेदी विक्रीस विरोध नाही, मात्र दोन्ही संस्थांच्या हितासाठी नियमानुसार आणि कायदेशीर बाबींचा मुद्दा निदर्शनास आणून दिला. याबाबत बाजार समितीचे सचिव डॉ. राजाराम धोंडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, तो होऊ शकला नाही..याबाबत सभापती प्रकाश जगताप म्हणाले, ‘‘निधी उपलब्ध करून सव्वा वर्षात व्यवहार पूर्ण करण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. सातबाऱ्यावरील सर्व देणी देणे, सरकारी मोजणीने जमिनीचा ताबा घेऊन जेवढी जमीन तेवढेच पैसे दिले जातील. सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करूनच व्यवहार होईल.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.