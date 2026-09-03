RTE Admission : आरटीई प्रवेशात १४ पालकांचा पत्ता बनावट; प्रवेश रद्द करून फौजदारी कारवाईचे आदेश

पुणे - आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांसाठी राखीव असलेल्या आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशात खेड तालुक्यात १४ प्रकरणांमध्ये पालकांनी अर्जात नमूद केलेल्या पत्त्यावर प्रत्यक्ष वास्तव्यच नसल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. तक्रारीनंतर दोन शाळांमधील ५८ आरटीई अर्जांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १४ प्रकरणांमध्ये पालक संबंधित ठिकाणी राहत नसल्याचे स्थळ पडताळणीत स्पष्ट झाल्याने या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करून संबंधित पालकांवर कायदेशीर, तसेच फौजदारी कारवाई करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत..आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकाराची तक्रार जिल्हा परिषदेकडे प्राप्त झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली. गटनेते ॲड. विजयसिंह शिंदे पाटील यांनी २०२६-२७ मधील आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेची सखोल पडताळणी करण्याबाबत जिल्हा परिषदेसह शालेय शिक्षणमंत्री आणि शिक्षण आयुक्तांना पत्र दिले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय अध्यक्षांनी खेड तालुक्यातील प्रवेशांची तपासणी केली..त्यानुसार खेड तालुक्यातील ५८ अर्जांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी १४ अर्जांच्या स्थळ पडताळणीत संबंधित पालक अर्जात नमूद केलेल्या ठिकाणी राहत नसल्याचे आढळले. विभागीय अध्यक्षांनी ऑगस्टमध्ये दिलेल्या चौकशी अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. दरम्यान, शासनाच्या जानेवारी २०१८ च्या निर्णयानुसार चौकशी समितीच्या अहवालाच्या आधारे १४ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..राज्यातील आरटीई प्रवेशांची विशेष तपासणी२०२६-२७ मधील आरटीई २५ टक्के अंतर्गत इयत्ता पहिली व पूर्व प्राथमिक वर्गातील राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रवेशांपैकी १० टक्के प्रवेशांची विशेष पथकामार्फत तपासणी करण्यात येणार आहे. यापूर्वी संबंधित शाळांची तपासणी केलेल्या पडताळणी पथकातील अधिकाऱ्यांचा या पथकात समावेश करू नये. पालकांनी अर्जात नमूद केलेला रहिवासी पत्ता आणि प्रत्यक्ष वास्तव्याचे ठिकाण यांची पडताळणी करून वस्तुनिष्ठ व स्वयंस्पष्ट अहवाल शिफारशीसह ११ सप्टेंबरपर्यंत संचालनालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी दिले आहेत..चौकशी समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार संबंधित बालकांचे प्रवेश रद्द करून त्यांच्या पालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.- शरद गोसावी, संचालक, प्राथमिक शिक्षण विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.