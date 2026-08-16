Health Schemes: महात्मा फुले व पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत हृदय व कर्करोग उपचारांसाठी रुबी हॉल क्लिनिकशी राज्य सरकारचा करार

पुणे : गरजू रुग्णांना अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिक आणि राज्य सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्यात मंत्रालयात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत हृदय (कार्डियाक) व कर्करोग (कॅन्सर) वरील उपचार रुबी हॉलमध्ये उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली..आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर अध्यक्षस्थानी असलेल्या या बैठकीत राज्यातील अवयवदान चळवळीला गती देण्यासाठी आणि गरजू रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले. अवयव प्रत्यारोपणाच्या महागड्या शस्त्रक्रियांसाठी शासकीय योजनेतील मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च आल्यास, तो कॉर्पस फंडातून उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश आबिटकर यांनी दिले. या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींमुळे रखडणाऱ्या शस्त्रक्रिया मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे..पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण आणि सीमावर्ती भागातील रुग्णांची सोय लक्षात घेऊन कोल्हापूर जिल्ह्यातील गारगोटी येथे रुबी हॉल क्लिनिकच्या माध्यमातून सुसज्ज डायग्नोस्टिक सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रामुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांना सीटी स्कॅन, एक्स-रे, ईसीजी, टू-डी ईको आणि रक्त चाचण्यांसाठी पुणे किंवा मुंबईसारख्या शहरांकडे धाव घ्यावी लागणार नाही. या सुविधा स्थानिक पातळीवर माफक दरात उपलब्ध करून दिल्या जातील..कर्करोगावरील उपचारांसाठी अत्यंत प्रभावी मानली जाणारी प्रोटॉन थेरपी सध्या केवळ मुंबईत उपलब्ध आहे. ही सुविधा पुणे येथील रुबी हॉल क्लिनिकमध्ये शासन आणि रुग्णालयाच्या समन्वयाने सुरू करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. यामुळे कर्करोग रुग्णांना कमी खर्चात अत्याधुनिक उपचार मिळणे शक्य होणार आहे. खासगी रुग्णालये आणि शासकीय योजनांच्या समन्वयाने सामान्यांना दर्जेदार आरोग्य सेवा देण्याचे आवाहन आबिटकर यांनी यावेळी केले. बैठकीला रुबी हॉल रुग्णालयाचे विश्वस्त डॉ. परवेझ ग्रँट, डॉ. सायमन ग्रँट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मुदित सक्सेना, सरव्यवस्थापक सचिन दंडवते, पूनम चव्हाण, आरोग्य विभागाचे सहसचिव डॉ. मिलिंद कदम, कौस्तुभ थोरात, प्रसाद बिराजदार आणि गणेश तिकोने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.