पुणे

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रुद्राक्ष कामठे विशेष योग्यतेसह उत्तीर्ण
अहिल्यानगर, ता. २४ ः अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय मंडळ, मुंबई यांच्या वतीने एप्रिल- मे २०२६ या सत्रात घेण्यात आलेल्या संगीत प्रवेशिका पूर्ण (तबला)परीक्षेत आरोही संगीत विद्यालयाचा विद्यार्थी रुद्राक्ष तुकाराम कामठे हा विशेष योग्यतेसह उत्तीर्ण झाला आहे. तबला व गायन या परीक्षांमध्ये भाग घेतलेले सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्तीर्ण होऊन आरोही संगीत विद्यालयाची शंभर टक्के निकालाची परंपरा कायम ठेवली आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांना विद्यालयाचे संचालक प्रा. स्वप्निल खराडे, महेश खोपटीकर व शीतल खराडे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. विद्यालयाचे मार्गदर्शक रावसाहेब महाराज खराडे यांनी सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले आहे.

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