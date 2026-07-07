Alandi News : पुरामुळे नुकसान झालेल्या नागरी सुविधांसाठी आळंदीला 10 कोटींचा निधी मंजूर

आळंदी - आळंदी नगरपरिषद क्षेत्रात पुरामुळे नागरी सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले. त्यामुळे आषाढी एकादशीनिमित्त आळंदीत आलेल्या पालखी सोहळ्यातील वारकरी भाविकांना नागरी सुविधा पुरवण्यासाठी नगरपरिषद क्षेत्रातील नुकसान झालेल्या सार्वजनिक नागरी सुविधा पुनर्स्थापित करण्यासाठी नगर विकास विभागाच्या वतीने दहा कोटींचा निधी आज देण्यात आला आहे. .आळंदी नगरपरिषद क्षेत्रात पाणीपुरवठा वितरण व्यवस्था व पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील अत्यावश्यक कामांसाठी तीन कोटी, आळंदी नगरपरिषद क्षेत्रातील पथदिवे दुरुस्ती व पूर्ववत उभारण्यासाठी एक कोटी, आळंदी नगरपरिषद क्षेत्रातील शौचालये आणि स्वच्छतागृहांसाठी एक कोटी, असे पाच कोटींचा निधी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेअंतर्गत नगर विकास विभागाच्या वतीने आज रोजी मंजूर करण्यात आला..तर राज्याने नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना द्यावयाच्या मोटार वाहन कराच्या अभिहस्तांकित रकमेतून रस्ता अनुदान योजनेअंतर्गत पाच कोटी रुपयांचा निधी आळंदी नगरपरिषद हद्दीमधील पूल, रस्ते व लगतच्या गटारांच्या कामांसाठी अटी-शर्तींवर मंजूर केला आहे. याबाबतचे परिपत्रक नगर विकास विभागाचे उपसचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे यांनी काढले आहे..इंद्रायणी नदीला आलेल्या पुरामुळे आळंदी शहरातील विद्युत पोल, गटारे, रस्ते आणि पुलांची हानी झाली. आळंदीत येणाऱ्या भाविकांना तातडीची सेवा मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडून हा निधी तातडीने मंजूर करण्यात आला. येथून करण्यात आलेली कामे ही सार्वजनिक मालकीच्या ठिकाणीच करायची आहेत..कामाचे स्वरूप सार्वजनिक असावे, तसेच नागरिकांच्या प्राथमिक सोयी-सुविधांमध्ये भर पडेल याची खातरजमा करून कुठल्याही खाजगी स्वरूपाच्या कामांना मान्यता देण्यात आली नसल्याची खात्री जमा करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची राहणार आहे, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. कामासाठी ई-निविदा कार्यप्रणाली अवलंबणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.