Pune News : जागतिक दर्जाचे पादचारी मार्ग अन खड्डे बुजविण्यासाठी ११६ कोटी

पुणे - पुणे शहरातील पादचारी मार्ग जागतिक दर्जाचे करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने ५८ कोटी ६० लाख रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. तसेच यापूर्वी रस्ते रिस्टेटमेंट करण्यासाठी वादग्रस्त ठरलेल्या निविदा रद्द केल्या होत्या. आता त्यासाठी नियम व अटी बदलून स्वतंत्र निविदा काढली असून, संपूर्ण शहरातील रस्ते रिस्टेटमेंट करण्यासाठी ५७ कोटी ९० लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या कामांची मुदत १२ महिने असेल, तरी पुढील दोन महिन्यांत या दोन्ही कामांसाठी तब्बल ११६ कोटी ५० लाख रुपये खर्च होणार असून, यानंतर तरी पुणेकरांना चांगले रस्ते अनुभवण्यास मिळणार का याकडे लक्ष लागले आहे. .पुणे महापालिकेतर्फे पुणे ग्रँड टूर सायकल स्पर्धेसाठी चार पॅकेजमध्ये शहरातील सुमारे ८३ किलोमीटरच्या रस्त्यांची दुरूस्ती, डांबरीकरण, चेंबर उचलून समपातळीत आणणे अशी कामे केली जाणार आहेत. यातील काही ठिकाणची कामे सुरू झाली आहेत. सायकल स्पर्धेसाठी काही ठिकाणी नव्याने रस्ते केले जाणार आहेत. तर काही ठिकाणी डांबराचा वरचा थर खरवडून काढून तेथे पुन्हा डांबरीकरण केले जाणार आहे. हे काम चार पॅकेजमध्ये होणार असून, यासाठी १६७.२५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे..हा खर्च एकीकडे केला जाणार असताना दुसरीकडे पादचारी मार्गाच्या दुरूस्तीसाठी तब्बल ५८ कोटी ६० लाख ४ हजार ८१६ रुपये खर्च केला जाणार आहे. या माध्यमातून सायकल स्पर्धेसह अन्य मार्गावरील पादचारी मार्ग दुरूस्त केले जाणार आहेत. हे पादचारी मार्ग जागतिक दर्जाचे असतील असा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे नेमके हे पादचारी मार्ग कसे असतील याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे..वादानंतर पुन्हा सुधारित निविदाशहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती करण्याच्या ७५ कोटी रुपयांच्या निविदेत ठरावीक ठेकेदारांना पात्र ठरविण्याचा खटाटोप सुरू असल्याने प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांवर आरोप सुरू झाले होते. आयुक्तांनी केलेल्या छाननीमध्ये अटीशर्तीमुळे निर्माण झालेला संभ्रम आणि त्यामुळे न झालेल्या पुरेशा स्पर्धेमुळे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी ही निविदा थेट रद्द करून तथाकथित एजंटांना जोरदार झटका दिला आहे. आयुक्तांनी आता तीन ऐवजी प्रत्येकी १० कोटींच्या सात निविदा काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता रस्ते रिस्टेटमेंटसाठी सात निविदा काढण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणात ‘सकाळ’ने पाठपुरावा केला होता..दरम्यान, पहिल्या तीन निविदा या ७५ कोटी रुपयांच्या होत्या. आता सात निविदा या ५७ कोटी ९० लाख ४० हजार ८२८ रुपयांच्या काढण्यात आल्या आहेत. यामध्ये गेल्या वर्षभरात विविध सेवावाहिन्या टाकण्यासाठी सुमारे ७० किलोमीटर रस्ते खोदाईची परवानगी दिलेली होती. तसेच महापालिकेच्या विविध विभागांतर्फे सुमारे १५ किलोमीटरचे रस्ते खोदले होते. अशा ८५ किलोमीटरच्या रस्त्यांच्या दुरूस्तीचे काम केले जाणार आहे. या फेर निविदेत अटी शर्ती बदलण्यात आल्या आहेत. ठराविक ठेकेदारांनी निविदा न भरता पुरेशी स्पर्धा व्हावी यासाठी प्रशासनाने नियम अटी बदलल्या आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.