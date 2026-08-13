Biogas Project : बायोगॅस प्रकल्पासाठी १७० कोटींचा वाढीव खर्च? - ठेकेदाराला दर कमी करण्यासाठी दिले पत्र

पुणे - तीनशे टन ओल्या कचऱ्यापासून बायोगॅस निर्मिती करण्यासाठी महापालिकेने काढलेल्या निविदेत स्वयंभू ट्रान्सपोर्ट या कंपनीने तब्बल २ हजार ९० रुपये प्रतिटन इतका दर भरला आहे. त्यामुळे पुढील २० वर्षांत ९३८ कोटी रुपये जास्त मोजावे लागणार आहेत. महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा हा खर्च ३८० रुपये प्रतिटन जास्त आणि एकूण खर्चापेक्षा १७० कोटी रुपये जास्त आहे. त्यामुळे महापालिकेने ठेकेदाराचा दर फेटाळून लावत दर कमी करण्याचे आदेश दिले आहेत..पुणे शहरात रोज सुमारे २८०० टन कचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ११०० टन ओला कचरा आहे, त्यापैकी केवळ ५९५ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत असून, उर्वरित कचरा शेतकऱ्यांना खत तयार करण्यासाठी दिला जात आहे. महापालिकेला केंद्र सरकारकडून ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करून गॅस निर्मिती करावी यासाठी ४८ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे..त्यामुळे महापालिकेने कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) प्रकल्पासाठी निविदा काढली. यामध्ये प्रतिदिन ३०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. यात प्रकल्पाची जागा ठेकेदाराची असणार आहे, त्याला त्याचा वाहतूक खर्च, वीज जोडणी आदी पैसे महापालिका देणार आहे. यासाठी महापालिकेने १७१० रुपये प्रतिटन असा दर निश्चित केला. त्यावर ७ टक्के दरवर्षी वाढ केली जाणार आहे. महापालिकेच्या हिशोबानुसार २० वर्षांसाठी या प्रकल्पाला ७६७ कोटी रुपये खर्च येऊ शकतो..महापालिकेच्या अंदाजापेक्षा २२ टक्के अधिक दरमहापालिकेने या प्रकल्पासाठी प्रतिटन १ हजार ७१० रुपये खर्च गृहीत धरला होता. त्याच्या तुलनेत ठेकेदाराने दिलेला २ हजार ९० रुपयांचा दर देऊन प्रतिटन ३८० रुपये म्हणजेच सुमारे २२ टक्क्यांनी जास्त खर्च दाखवला आहे. त्यामुळे २० वर्षांत प्रकल्पाचा एकूण खर्च तब्बल १७०.५८ कोटी रुपयांना वाढून तो ९३८.२० कोटी रुपयांवर जात आहे. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला दर कमी करावे लागणार आहेत..‘महापालिकेने निश्चित केलेल्या दरापेक्षा ठेकेदाराने दिलेला दर हा खूप जास्त आहे. त्यामुळे ठेकेदाराने हा दर कमी करावा यासाठी पत्र दिले आहे. जर ठेकेदाराने दर कमी केला तर पुढील चर्चा होईल. २०९० प्रतिटन या दरानुसार महापालिका काम देऊ शकणार नाही.’- प्रजित नायर, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.असे आहे प्रकल्पाचे गणितप्रकल्पाची क्षमता - प्रतिदिन ३०० टनमहापालिकेचा दर -१७१० रुपये प्रतिटन७ टक्के प्रतिवर्ष वाढीनुसार २० वर्षांचा खर्च - ७६८ कोटी रुपयेठेकेदाराचा दर : २०९० प्रति टन७ टक्के वार्षिक वाढीनंतर २० वर्षांचा खर्च - ९३८.२० कोटीमहापालिकेवर पडणारा अतिरिक्त भार : १७०.५८ कोटी (२२.२ टक्के जास्त).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.