Pune Fraud News : पुणे महापालिकेची अडीच कोटींची फसवणूक; बनावट डिमांड ड्राफ्ट सादर केल्याचा प्रकार उघड

पुणे - महापालिकेच्या कर संकलन विभागात दोन कोटी ५७ लाखांचे बनावट डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) सादर करून फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याबरोबरच सर्व्हर रूममधील यूएसबी हार्ड डिस्क चोरीप्रकरणी एका कंत्राटी कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे..मिळकत कर आकारणी विभागाकडून मिळकतकराचे ३१ मार्चपर्यंत संकलन केले जाते. नागरिक, संस्था, आस्थापनांकडून रोख रक्कम, धनादेश, ऑनलाइन माध्यमांसह डिमांड ड्राफ्टद्वारे मिळकत कराची रक्कम जमा करण्यास प्राधान्य दिले जाते..दरम्यान, एका नागरिकाने ‘आयसीआयसीआय बॅंक’, ‘जना स्मॉल फायनान्स बॅंक’, ‘इंडसइंड बॅंक’, अशा तीन बॅंकांच्या नावाने दोन कोटी ५७ लाख १९ हजार ८७ रुपयांचे दहा डिमांड ड्राफ्ट नागरी सुविधा केंद्रामध्ये जमा केले. संबंधित डिमांड ड्राफ्ट बनावट असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्याबाबतची माहिती ‘आयसीआयसीआय बॅंके’ने महापालिकेस दिली..संबंधित नागरिकाने जाणीवपूर्वक महापालिकेची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने हा प्रकार केला. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीविरुद्ध महापालिकेने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणी महापालिकेने नागरी सुविधा केंद्राची जबाबदारी दिलेल्या विदर्भ इन्फोटेक प्रा. लि. यांच्याकडून खुलासा मागविला आहे.खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा मिळकत कर आकारणी विभागाचे उपायुक्त रवी पवार यांनी दिला आहे..दरम्यान, महापालिकेच्या सर्व्हर रूममधून शासकीय डेटा असलेली यूएसबी हार्ड डिस्क चोरीला गेल्याने खळबळ उडाली आहे.याप्रकरणी संबंधित कंत्राटी कर्मचाऱ्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. नागरिकांनी कर भरताना केवळ अधिकृत माध्यमांचाच वापर करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.