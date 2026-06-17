पुणे

Pune Crime : 'त्या' जीम व्यावसायिकाला मारण्यासाठी २० लाख रुपयांची दिली होती सुपारी; आरोपींच्या पोलिस कोठडीत वाढ

सहकारनगर परिसरात जीम व्यावसायिकावर गोळीबार केल्याप्रकरणात मुख्य सूत्रधार योगेश माकस याच्या सांगण्यावरून अटक आरोपी परेश नागेश विसापुरे याने केला गोळीबार.
gun firing

Gun Firing

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - सहकारनगर परिसरात जीम व्यावसायिकावर गोळीबार केल्याप्रकरणात मुख्य सूत्रधार योगेश माकस याच्या सांगण्यावरून अटक आरोपी परेश नागेश विसापुरे याने गोळीबार केला. या कामाबद्दल माकस हा विसापुरे याला २० लाख रुपये देणार होता, अशी माहिती पोलिसांनी बुधवारी (ता. १७) न्यायालयास दिली.

Loading content, please wait...
pune
crime
gym
Police Custody
Accused