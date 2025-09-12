पुणे

Katraj Kondhwa Road : कात्रज कोंढवा रस्त्यासाठी २२० कोटीचे वर्गीकरण; स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय

कात्रज कोंढवा रस्त्याचे वर्गीकरण गेल्या आठ वर्षापासून रखडले आहे. प्राधान्याने करण्यात येणाऱ्या ५० मिटर रुंदीकरणासाठी भूसंपादन होणे आवश्‍यक आहे.
Katraj kondhwa Road

Katraj kondhwa Road

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कात्रज कोंढवा रस्त्याचे वर्गीकरण गेल्या आठ वर्षापासून रखडले आहे. प्राधान्याने करण्यात येणाऱ्या ५० मिटर रुंदीकरणासाठी भूसंपादन होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाने २७० कोटी रुपये उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातील २२० कोटी रुपये हे वर्गीकरणाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. स्थायी समितीच्या बैठकीत आज (ता. १२) निर्णय घेण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
Municipal Corporation
Land Acquisition
Project
Standing Committee
Katraj-Kondhwa road widening

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com