वेल्हे, (पुणे) - केवळ आर्थिक परिस्थिती प्रतिकूल असल्याने गुणवंत आणि होतकरू विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण थांबू नये,या उदात्त हेतूने उच्चशिक्षित तरुणांनी एकत्र येत उभारलेल्या सोशल हंड्रेड फाउंडेशनच्या वतीने पुणे येथील अण्णाभाऊ साठे सभागृहात रविवारी (ता.२२) रोजी महाराष्ट्रातील १०० विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी तब्बल २५ लाख रुपयांच्या शिष्यवृत्तीचे वितरण करण्यात आले. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या गरजू विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांना बळ देणारा आणि सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श निर्माण करणारा हा उपक्रम कौतुकास्पद ठरत आहे..फुले, शाहू, आंबेडकर आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांसारख्या महापुरुषांनी शिक्षणाच्या माध्यमातून बहुजन समाजाच्या उन्नतीसाठी केलेल्या संघर्षाचा वारसा जपत ही चळवळ सुरू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील विविध ३५ हून अधिक क्षेत्रांमध्ये कार्यरत असलेल्या दोन हजारांपेक्षा अधिक सभासदांच्या सहभागातून दरमहा प्रत्येकी १०० रुपये सामाजिक कृतज्ञता निधी जमा केला जातो. याच निधीतून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि आर्थिक गरज लक्षात घेऊन उच्च व व्यावसायिक शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते..या शिष्यवृत्ती वितरण सोहळ्यात लोकमतचे संपादक संजय आवटे आणि उपजिल्हाधिकारी अमोल कदम यांच्या हस्ते विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्रदान करण्यात आली. यावेळी निवृत्त न्यायाधीश आर. बी. चोरघे पाटील, फाउंडेशनचे संस्थापक संतोष चोरघे पाटील, अनिल वाघ आणि शिवाजी बिरामणे उपस्थित होते..सहा वर्षांत ८३.७९ लाखांची शैक्षणिक मदतफाउंडेशनच्या माध्यमातून मागील सहा वर्षांत ३६५ विद्यार्थ्यांना तब्बल ८३.७९लाख रुपयांची शिष्यवृत्ती देण्यात आली आहे. शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण आणि महागाई यामुळे गरीब व होतकरू विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होत असल्याची चिंता संस्थापक अध्यक्ष संतोष चोरघे पाटील यांनी व्यक्त केली. शिक्षणाच्या संधी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवून सामाजिक विषमता कमी करण्यासाठी अशा चळवळींची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऋषिकेश डिंबळे,आभार धनंजय सावंत यांनी मानले..सोशल 100 फाउंडेशनदृष्टिक्षेपात सहा वर्षांची शैक्षणिक वाटचाल!शैक्षणिक वर्ष विद्यार्थी संख्या शिष्यवृत्ती वाटप२०२१-२२ -९- १.२९ लाख२०२२-२३ -२३- ४.५० लाख२०२३-२४ -५१- १० लाख२०२४-२५ -८४ -१८ लाख२०२५-२६ -९८ -२५ लाख२०२६-२७ -१०० -२५ लाख.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.