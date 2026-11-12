Manchar News : आंबेगाव तालुक्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगातून ३ कोटी २५ लाखांचा निधी मंजूर; विवेक वळसे पाटील यांची माहिती

मंचर - आंबेगाव तालुक्यातील ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी १५ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात पुणे जिल्हा परिषद स्तरावरून तब्बल तीन कोटी २५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. माजी सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा निधी मंजूर झाल्याची माहिती जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी दिली..या निधीतून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये डिजिटल बोर्ड, सौरपथदिवे, संगणक, पाणीपुरवठा योजना, विहिरींचे खोलीकरण, स्मशानभूमी सुधारणा, गटारे आणि सिमेंट बंधाऱ्यांची कामे केली जाणार आहेत.शिनोली, पिंपळगाव घोडे, गोहे बुद्रुक, जांभोरी, तिरपाड व तळेघर (प्रत्येकी १ लाख रुपये) येथे डिजिटल बोर्ड बसविण्यात येणार आहेत. सुपरधार स्मशानभूमी (३ लाख रुपये), डोण सडकचीवाडी शाळा (१ लाख रुपये), नानवडे हिलेवाडी रस्ता (५ लाख रुपये), तिरपाड आंबवणे वस्ती विहीर (३ लाख रुपये), गोहे बुद्रुक पाटील बुवाचीवाडी विहीर (८ लाख रुपये), डोण सडकचीवाडी शिवकालीन टाकी (४ लाख रुपये), आमोंडी आरओ प्लांट (५ लाख रुपये), मापोली शाळा (३ लाख), अवसरी बुद्रुक वाचनालय (७ लाख), गावडेवाडी स्मशानभूमी (६.५० लाख), टाव्हरेवाडी स्मशानभूमी (६.५० लाख), तांबडेमळा पाणी टाकी (१० लाख), अवसरी बुद्रुक सार्वजनिक विहीर (१० लाख), एकलहरे फकीरवाडी आरओ फिल्टर (५ लाख) आदी कामे होणार आहेत..जलसंधारणासाठी लागवणगाव गव्हाळीमळा, गोनवडी-कोलदरा, मंगडवाडी-दांगटवस्ती, धामणी-डोणागिरीमळा, नारोडी-काळवट व पोंदेवाडी (प्रत्येकी २५ लाख) येथे नवीन सिमेंट बंधारे उभारण्यात येणार आहेत.याशिवाय धामणी शौचालय युनिट (५ लाख), फदालेवाडी उगलेवाडी रस्ता (१० लाख), निरगुडसर कोलतावडे पुनर्वसन गटर (५ लाख) आदी कामांचाही समावेश आहे..'पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकट करणे, गावांतर्गत मूलभूत सुविधा निर्माण करणे आणि जलसंधारणाला प्राधान्य देण्यात आले असून, सर्व कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने पूर्ण करण्यासाठी ग्रामस्थांनीही लक्ष द्यावे.'- विवेक वळसे पाटील, उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा परिषद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.