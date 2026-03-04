पुणे

Pune Fraud : मेट्रोसाठी सिमेंट-स्टील पुरवठ्याच्या आमिषाने पावणे चार कोटींची फसवणूक

पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी सिमेंट, स्टील पुरवठ्यासाठी भांडवली गुंतवणूक केल्यास जादा नफा देण्याचे दाखविले आमिष आणि....
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे मेट्रो प्रकल्पासाठी सिमेंट, स्टील पुरवठ्यासाठी भांडवली गुंतवणूक केल्यास जादा नफा देण्याचे आमिष दाखवून दोघांनी एका दांपत्याची तीन कोटी ७८ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलिस ठाण्यात दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

