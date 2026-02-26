Pune News : महिला सबलीकरणासाठी साडेचार कोटी; स्थायी समितीमध्ये निर्णय

पुणे - महिला प्रशिक्षणाचे काम बचत गट किंवा कौशल्य विकासाचे काम करणाऱ्या संस्थांना दिले पाहिजे. पण महापालिकेत दोन कंस्ट्रक्शन कंपन्यांना महिला सबलीकरणाचे धडे देण्यासाठी साडे चार कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली जाणार होती.त्यावरून स्थायी समितीच्या बैठकीत झालेल्या नंतर या निविदा अमान्य करण्यात आल्या. त्याऐवजी आता प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाला ३० लाख रुपये देऊन स्थानिक स्तरावर प्रशासकाकडून या उपक्रमाचे आयोजन केले जाणार आहे. .प्रशासक काळात तीन वर्षे ठप्प असलेली राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना पुन्हा सुरू करण्याचा प्रयत्न एका अधिकाऱ्याकडून सुरु होता. यामध्ये प्रत्येक प्रभागासाठी सुमारे दहा लाख रुपये खर्च करून समाज विकास विभागामार्फत ही योजना राबविण्यात येणार होती. १५ क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय प्रत्येकी ३० लाख रुपयांच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या..या साठीच्या निविदा प्रक्रियेत तीन ठेकेदार सहभाग झाले. त्यातील एक अपात्र झाला, तर दोन ठेकेदारांना काम विभागून देण्यात येणार होती. स्थायी समितीच्या बैठकीत शिंदे कन्स्ट्रक्शन आणि एस. पी. कन्स्ट्रक्शन या दोन संस्थांना हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता.स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव चर्चेला आल्यानंतर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी यास विरोध केला. या उपक्रमाची निविदा प्रक्रिया पाच महिन्यांपूर्वी पूर्ण झाली मग आता स्थायीत मंजुरीसाठी का आणली, कंस्ट्रक्शन कंपन्या महिला सबलीकरणाचे धडे कसे देऊन शकतात, त्यांच्याकडे काय यंत्रणा आहे? असे प्रश्न स्थायी समितीमध्ये उपस्थित करण्यात आले..त्यानंतर राणी लक्ष्मीबाई महिला सक्षमीकरण योजना १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये राबविण्यात यावी, हा निधी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये वाटप करण्यात आल्या. हा उपक्रम जागतिक महिला दिनानिमित्त ८ मार्च ते १४ मार्च या कालावधीत राबविण्यात यावा अशी उपसूचना नगरसेवक प्रशांत जगताप, विशाल धनवडे यांनी मांडली. त्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.‘स्थायी समितीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार महिला सबलीकरणाचे उपक्रम ठेकेदारामार्फत न राबविता ते क्षेत्रीय कार्यालयाच्या स्तरावर राबविण्यात येतील. यासाठी अधिकाऱ्यांकडे निधी दिला जाईल.’- नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.‘ठेकेदाराला महिलांचे सक्षमीकरणाचे कार्यक्रम राबवायचे होते की काही गोंधळ निर्माण करायचा होता असा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळे महिला दिनाच्या निमित्ताने हा निधी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे हस्तांतरित करून त्यांच्या माध्यमातून कार्यक्रम केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.