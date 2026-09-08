पुणे

Strawberry Cultivation : आंबेगाव, खेड, जुन्नर व मावळ तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी ४.९६ कोटी रुपये निधी मंजूर; विधानसभा माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील

पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत ४ कोटी ९६ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
Strawberry Cultivation

Strawberry Cultivation

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत ४ कोटी ९६ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ‘दिशा कृषी उन्नतीची-२०२९’ या उपक्रमांतर्गत जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि मावळ तालुक्यांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथाआमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली.

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