Strawberry Cultivation : आंबेगाव, खेड, जुन्नर व मावळ तालुक्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी ४.९६ कोटी रुपये निधी मंजूर; विधानसभा माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील

मंचर - पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत ४ कोटी ९६ लाख ८९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. ‘दिशा कृषी उन्नतीची-२०२९’ या उपक्रमांतर्गत जुन्नर, आंबेगाव, खेड आणि मावळ तालुक्यांतील आदिवासी शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथाआमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना स्ट्रॉबेरी लागवडीसाठी अनुदानित प्रात्यक्षिक किट देण्यात येणार आहेत. तसेच, पाण्याचा शाश्वत स्रोत उपलब्ध व्हावा यासाठी प्लास्टिक अस्तरीकरणासह नवीन शेततळी उभारण्यात येणार आहेत. जुन्या शेततळ्यांना प्लास्टिक अस्तरीकरण तसेच सुरक्षिततेसाठी कुंपणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..या योजनेच्या मंजुरीसाठी वळसे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्रशासकीय मान्यता व शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे.‘दिशा कृषी उन्नतीची-२०२९’ या उपक्रमातून फलोत्पादनाला चालना देण्याबरोबरच आदिवासी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे आणि शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता बळकट करणे, हा प्रमुख उद्देश आहे. असे वळसे पाटील यांनी सांगितले..'आंबेगाव तालुक्यात यापूर्वी न्यूक्लिअस बजेटच्या माध्यमातून स्ट्रॉबेरी लागवडीचा प्रयोग करण्यात आला होता. या प्रयोगामुळे आदिवासी शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीला पर्याय म्हणून नगदी पिकातून चांगले उत्पन्न मिळण्याची संधी निर्माण झाली.'- दिलीप वळसे पाटील, माजी विधानसभा अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.