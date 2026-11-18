- प्रकाश शेलारखुटबाव - दौंड तालुक्याचे आमदार अॅड. राहुल कुल यांच्या वाढदिवसानिमित्त ‘आमदार राहुल दादा कुल मित्र मंडळ’ यांच्यावतीने दुष्काळग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’कडे ₹४९,००,००० (एकोणपन्नास लाख रुपये) देणगीचे धनादेश जमा करण्यात आले..आमदार अॅड. राहुल कुल यांच्या वाढदिवसानिमित्त दुष्काळग्रस्त बांधवांना मदत करण्याचे आवाहन केल्यानंतर हितचिंतक, नागरिकांनी, समाजबांधवांनी आणि कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. त्यामुळे या सामाजिक उपक्रमातून एकूण ₹४९ लाखांची रक्कम जमा झाली.या सर्व धनादेश आज राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले. या देणगीचा वापर दुष्काळग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी ‘मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी’मार्फत केला जाईल..आमदार कुल यांनी वाढदिवसाला हार ,बुके व भेटवस्तू न आणता दुष्काळग्रस्तांना मदत करा अशी आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून दौंड तालुका व पुणे जिल्ह्यातील अनेक कार्यकर्त्यांनी आपल्या देणगीचे धनादेश कुल यांच्या वाढदिवशी त्यांच्याकडे दिले. जमा झालेले धनादेशच्या स्वरूपातील देणगी कुल यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यांच्याकडे जमा केली.फडणवीस यांनी कूल यांच्या स्तुत्य उपक्रमाचे कौतुक केले.यावेळी आमदार कुल म्हणाले की,"संकटाच्या काळात बळीराजा आणि दुष्काळग्रस्त बांधवांच्या मदतीसाठी धावून जाणे हे आपले प्रथम कर्तव्य आहे. माझ्या एका आवाहनाला प्रतिसाद देत मित्र मंडळाचे सर्व कार्यकर्ते आणि हितचिंतकांनी जो विश्वास व आपुलकी दाखवली, त्याबद्दल मी सर्वांचा मनःपूर्वक आभारी आहे.".सलग दोन वर्षे दौंड करांनी जोपासली संवेदनशीलता -आमदार कुल यांच्या मागील वाढदिवसाला दौंड तालुका व पुणे जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांनी पूरग्रस्त निधी म्हणून ३० लाख रुपये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिला. चालू वर्षी दुष्काळग्रस्त निधी दिल्याने सलग दोन वर्ष वाढदिवस साधेपणाने साजरा करत कार्यकर्त्यांनी संवेदनशीलता जोपासल्याची भावना आमदार कुल यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.