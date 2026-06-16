पुणे

Pune Fraud News : गृहप्रकल्पाच्या नावाखाली ५० कोटींची फसवणूक! व्यापारी व निवासी सदनिका देण्याचे आमिष; बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा

व्यापारी आणि निवासी गृहप्रकल्पात सदनिका देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे दीडशे ग्राहकांची ५० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार आला उघडकीस.
Pune fraud case

Pune fraud case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - केसनंद (ता. हवेली) येथील भागात व्यापारी आणि निवासी गृहप्रकल्पात सदनिका देण्याचे आमिष दाखवून सुमारे दीडशे ग्राहकांची ५० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक समीर रवींद्र जैन (रा. मार्केटयार्ड, पुणे) या संशयिताविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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