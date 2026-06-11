Pune Growth Hub : पुणे ग्रोथ हबसाठी पाच हजार कोटींचा निधी; विभागीय आयुक्तांचे प्रकल्प आराखडा तयार करण्याचे निर्देश

पुणे - पुणे ग्रोथ हब आराखड्यात जिल्ह्याच्या शाश्वत व गतिमान विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या प्रकल्पांसाठी पुढील पाच वर्षांत खर्च करण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी मिळणार आहे. या निधीतून सुरू करावयाच्या प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरवून प्रकल्प आराखडा तयार करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्त शीतल तेली उगले यांनी दिल्या..पुणे ग्रोथ हब अंतर्गत कार्यकारी समितीची बैठक विभागीय आयुक्त तेली उगले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. याप्रसंगी महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण हर्डीकर, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पीएमआरडीएच्या अतिरिक्त आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, मॅकेन्झी कंपनीचे रौनक शहा तसेच पीआयसीचे संचालक दीनानाथ खोलकर उपस्थित होते..‘पुणे परिसरातील आर्थिक वाढ, गुणवत्ता व शाश्वत विकास या बाबी लक्षात घेऊन प्रकल्प आराखडा सादर करावा, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या वेळी येणाऱ्या अडचणींचा अभ्यास करावा,’ अशा सूचना तेली उगले यांनी दिल्या.तर हर्डीकर म्हणाले, ‘प्रत्येक प्रकल्पासाठी लागणारा अंदाजित खर्च व कालक्रम ठरवावा, अनेक प्रकल्पांना भूसंपादन आवश्यक आहे. उद्योग, रोजगार व गुंतवणूक वाढीस चालना आदी बाबींचा विचार करून आराखडा तयार करावा.’.‘पुणे महानगर प्रदेश माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाईल उद्योग, संशोधन संस्था, स्टार्टअप परिसंस्था यांमुळे देशातील प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. या उपक्रमांतर्गत महानगर क्षेत्राच्या विकासासह सकल देशांतर्गत उत्पादनात वाढ करणे व रोजगाराकरिता मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याचे ध्येय आहे,’ असे चौधरी यांनी सांगितले. ‘पुणे ग्रोथ हब’ या संकल्पनेअंतर्गत नीती आयोगाला सादर करावयाच्या मसुद्याचे मॅकेन्झी कंपनीकडून सादरीकरण करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.