पुणे

Pune News : जलपर्णी काढण्यासाठी चार वर्षांत आठ कोटींची उधळण

पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी आणि विविध तलावांमधील जलपर्णी यांत्रिकी पद्धतीने काढण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत ७ कोटी ९७ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.
Pune Mula Mutha River Jalparni

Pune Mula Mutha River Jalparni

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - शहरातील मुळा-मुठा नदी आणि विविध तलावांमधील जलपर्णी यांत्रिकी पद्धतीने काढण्यासाठी गेल्या चार वर्षांत ७ कोटी ९७ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे. तरीही नदी, तलावांमधील जलपर्णीचे प्रमाण कमी झालेले नाही.

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