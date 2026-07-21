NEET Success Story : कला शाखेच्या विद्यार्थिनीची कमाल! प्रज्ञा मुठेने ‘नीट’मध्ये ४०९ गुण मिळवत रचला इतिहास; ग्रामीण विद्यार्थिनीची मोठी झेप

राजगुरुनगर : येथील खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या साहेबरावजी बुट्टेपाटील महाविद्यालयातील प्रज्ञा भीमराव मुठे हिने राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षेमध्ये (नीट) ४०९ गुण मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. विशेष म्हणजे प्रज्ञा कला शाखेच्या द्वितीय वर्षात अर्थशास्त्र विषयाचे शिक्षण घेत आहे. नीट परीक्षेत यश मिळवणारी ती महाविद्यालयाच्या इतिहासातील पहिली विद्यार्थिनी ठरली आहे. .Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.प्रज्ञा कला शाखेत शिक्षण घेत असतानाच वैद्यकीय शिक्षणाचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून नीट परीक्षेची तयारी करत होती. नियमित अभ्यास, वेळेचे काटेकोर नियोजन, सातत्यपूर्ण मेहनत आणि प्रबळ इच्छाशक्ती यांच्या जोरावर तिने या कठीण समजल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवले. विशेष म्हणजे कला शाखेत शिक्षण घेत असतानाही तिने नीट परीक्षेत मिळवलेले हे यश इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..प्रज्ञा ही जुन्नर येथील कोपरे-जांभुळशी येथील माजी सरपंच भीमराव मुठे यांची कन्या आहे. ग्रामीण भागातून येत असूनही तिने कठोर परिश्रम आणि आत्मविश्वासाच्या बळावर नीटसारख्या राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून ग्रामीण भागातील विद्यार्थिनींसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे. आपल्या यशाचे श्रेय तिने आई-वडील, शिक्षक आणि महाविद्यालयाच्या मार्गदर्शनाला दिले आहे. भविष्यात वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर बनत ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा मानस असल्याचे प्रज्ञाने सांगितले..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.तिच्यावर सर्व स्तरांतून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. प्रज्ञाच्या या यशाबद्दल खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष ॲड. देवेंद्र बुट्टेपाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब टाकळकर, सचिव हरिभाऊ सांडभोर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. एस. एम. जगताप, माजी प्राचार्य डॉ. एच. एम. जरे, कला विभागप्रमुख प्रा. शशिकांत बुरूड आदींनी तिचे अभिनंदन केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.