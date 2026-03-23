Ambegaon News : खेतेपठार रस्त्यांसाठी वनविभागाकडे पाठपुरावा; विवेक वळसे-पाटील यांचे आश्वासन

घोडेगाव : आंबेगाव आणि जुन्नर तालुक्यांच्या हद्दीवरील खेतेपठार, आपटी या अतिदुर्गम भागांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक अडचणी येतात. वन विभागाच्या परवानगीमुळे अडकलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी याचा पाठपुरावा करू. राज्याचे माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून वनखात्याने अडवलेल्या कामावर ठोस निर्णय घेऊ असे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील यांनी या भागाच्या भेटीदरम्यान ग्रामस्थांना आश्वासन दिले..खेतेपठार येथील दोन वर्षांचा आदित्य विकास घनकुटे या बालकाचा उपचारांअभावी मृत्यू झाला. या कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी विवेक वळसे पाटील यांनी येथे भेट दिली. यावेळी पंचायत समिती सदस्य संजय गवारी, प्रकाश घोलप, अनिल वाळुंज ,आमोंडीचे उपसरपंच धनंजय फलके, बुचकेवाडी वैष्णवधाम सरपंच शिल्पा बुचके, ललिता भवारी, गणेश पवार, गणेश जाधव उपस्थित होते..आंबेगाव तालुक्यातील आमोंडी व गंगापूर खुर्द गावांच्या हद्दीत तसेच जुन्नर तालुक्यातील वैष्णवधाम बुचकेवाडी गावांच्या हद्दीत खेतेपठार, साबळेवाडी, आपटी विखुरली आहे. खूप डोंगराळ व दुर्गम भाग असल्याने तसेच वन विभागाची हद्द असल्याने येथे दळणवळणासाठी पक्का रस्ता नाही. येथे अंतर्गत रस्ते होऊ शकतात, आठ घरकुले मंजूर आहेत..पण, रस्ता नसल्याने ही कामे होऊ शकत नाहीत.अशी ग्रामस्थांनी माहिती दिली. माजी मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्या माध्यमातून या रस्त्यासाठी चार कोटी रुपये मंजूर आहेत, पण वन विभागाच्या अडचणींमुळे काही कामे रखडली आहेत. यासाठी वन विभागाकडे पाठपुरावा करून थांबलेली कामे तातडीने पूर्ण केली जातील..