पुणे

Rural students: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी घेतले हवाई सेवेविषयीचे मार्गदर्शन!

Education tour: वेल्हे तालुक्यातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांना हवाई सेवा आणि विमान वाहतुकीविषयी माहिती देण्यासाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन करण्यात आले. या उपक्रमातून विद्यार्थ्यांना करिअरच्या नव्या शक्यता समजल्या
Aviation gallery&nbsp;

Aviation gallery 

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

रविवारी शिवाजी शिंदे चॅरिटेबल ट्रस्टने वेल्हे तालुक्यातील प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले होते. इयत्ता पाचवीचे एकूण ४५ विद्यार्थी या सहलीत सहभागी झाले. पुणे मेट्रो आणि महानगरपालिकेच्या हवाई सेवा (Aviation)  गॅलरीला या विद्यार्थ्यांनी भेट दिली.

Loading content, please wait...
education
ZP Schools
Educational Aspirations in Rural India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com