Rural students: ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी घेतले हवाई सेवेविषयीचे मार्गदर्शन!

रविवारी शिवाजी शिंदे चॅरिटेबल ट्रस्टने वेल्हे तालुक्यातील प्राथमिक शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सहलीचे आयोजन केले होते. इयत्ता पाचवीचे एकूण ४५ विद्यार्थी या सहलीत सहभागी झाले. पुणे मेट्रो आणि महानगरपालिकेच्या हवाई सेवा (Aviation) गॅलरीला या विद्यार्थ्यांनी भेट दिली..महानगरपालिकेच्या हवाई सेवा गॅलरीमध्ये विद्यार्थ्यांना भारतातील हवाई वाहतुकीचा इतिहास, वर्तमानातील हवाई यंत्रणा आणि या क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी या विषयी सविस्तर माहिती मिळाली. इथे उपलब्ध असणाऱ्या विमानांच्या प्रतीकृती आणि अवकाश उड्डाणांचे व्हिडीओ या विद्यार्थांना खूपच भावले. .तसेच या उपक्रमाच्या माध्यमातून दुर्गम ग्रामीण भागातील या विद्यार्थांना मेट्रोमध्ये बसण्याची संधी मिळाल्याने शहरी जीवनशैली विषयी कुतूहल असणाऱ्या या विद्यार्थांना शहरी जिवनशैलीचा अनुभव घेता आला. .Officer Inspiring Journey : 'पैशांची कमरता पण स्वप्नांची नाही', गरिबीला हरवत गाठले 'क्लास वन'अधिकारी; कोल्हापूरच्या राकेशचा थक्क करणारा प्रवास.शेखर शिंदे या तरुणाने आपल्या वडीलांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ चालू केलेली ही संस्था वेल्हे तालुक्यातील गरीब आणि होतकरू विद्यार्थांसाठी शिष्यवृत्ती, करिअर मार्गदर्शन आणि विविध उपक्रम राबवणारी संस्था म्हणून प्रसिध्द आहे..स्वत: अत्यंत गरीब परिस्थितीतून शिकलेल्या शेखरने विद्यार्थांसाठी राबवलेला हा उपक्रम या विद्यार्थ्यांना मोठी स्वप्ने पाहायला शिकवेल. - सुरेश कोळी मुख्यध्यापक