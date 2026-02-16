पुणे

ICA Exam : बाजारवाडीच्या तेजसचे आयसीए परीक्षेत यश

एकत्र कुटुंबांच्या समर्पणामुळे बाजारवाडी (ता. भोर) येथील शेतकरी कुटुंबातील तेजस खोपडे हे भारतीय लागत लेखाकार (आयसीए) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले.
उत्रौली - आजच्या धकाधकीच्या जीवनात एकत्र कुटुंब कालबाह्य झाले असताना एकत्र कुटुंबांच्या समर्पणामुळे बाजारवाडी (ता. भोर) येथील शेतकरी कुटुंबातील तेजस खोपडे हे भारतीय लागत लेखाकार (आयसीए) परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत.

