"सकाळ ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र'मुळे ग्रामीण, शहरी तरुणींना संधी 

पुणे - "सकाळ माध्यम समूहा'ने आयोजित केलेली "सकाळ ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र 2020' ही स्पर्धा शहरासह तरुणींच्या कलागुणांना वाव देणारी ठरली. ज्यांना काहीतरी बनण्याचं स्वप्न आहे, त्यांच्यासाठी ही स्पर्धा खरोखरचं पाठबळ देणारी ठरली आहे, असे मत कोरिओग्राफर व या स्पर्धेचे दिग्दर्शक लोवेल प्रभू यांनी व्यक्त केले. - ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप "सकाळ ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र 2020' या स्पर्धेविषयी प्रभू म्हणाले की, तरुणींचा व्यक्तिमत्त्वविकासासह त्या सर्वगुणसंपन्न होण्यासाठी; तसेच त्यांना व्यासपीठ मिळण्यासाठी मोठमोठ्या शहरांमध्येच अशा स्पर्धा होतात. मात्र, "सकाळ'ने सलग तिसऱ्या वर्षी या स्पर्धेचे आयोजन करून महाराष्ट्रातील तरुणींना मोठं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं आहे. विशेष म्हणजे आम्ही फक्त पुणेच नव्हे; राज्यातील आठ ते दहा शहरांमध्ये प्रत्यक्षात जाऊन तरुणींच्या ऑडिशन्स घेतल्या. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. त्यामधून अंतिम फेरीसाठी 21 जणींची निवड करण्यात आली. त्यामुळे शहरी अन्‌ ग्रामीण भागातील तरुणींना यामध्ये संधी मिळाली. या स्पर्धेमध्ये मेडिकल, इंजिनिअरिंग, सामाजिक क्षेत्र, आर्किटेक्‍टसह नृत्य अन्‌ अभिनयातील तरुणींनीही सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे मेहनत, टॅलेन्ट, सौंदर्याच्या जोरावर त्यांनी स्वतःला सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मुळातच आपल्याला काहीतरी करायचं असेल, तर तो रस्ता सोपा नसतो. मात्र, आपण स्वप्न बाळगून अन्‌ ध्येय निश्‍चित ठेवले तर नक्कीच ते साध्य करू शकतो. त्यामुळे यातील अनेक तरुणी चित्रपटसृष्टी, मालिका, जाहिरात अन्‌ मॉडेलिंगमध्ये पाहायला मिळतील, असा विश्‍वास प्रभू यांनी व्यक्त केला.

