Narayangaon News : विद्युत रोहित्राची चोरी करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीचा पर्दाफाश; पाच आरोपी अटकेत, ८.९२ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

नारायणगाव : पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर,आंबेगाव, खेड, पुरंदर, दौंड तालुक्यातील विद्युत रोहित्राची चोरी करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीतील पाच जणांना अटक करण्यात पुणे ग्रामीणच्या स्थानिक गुन्हे शाखा पथकाला यश आले आहे. आरोपींकडून गुन्हा करणेसाठी वापरलेली दोन चारचाकी वाहने, चोरी केलेल्या १३७ किलोग्रॅम वजनाच्या तांब्याच्या तारा, प्लेटा असा एकूण ८ लाख ९२ हजार रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..या प्रकरणी भास्कर रंगनाथ केवळ (वय ३४, रा. पिराचीवाडी निमदरी, ता. जुन्नर ),दिपक लहू भालेकर (वय ३०,रा. ढगाडवाडी, येणेरे ता. जुन्नर, सुखरूप सुखदेव नांगरे (वय २४, रा. हिवरे तर्फे नारायणगाव ता. जुन्नर), राजेंद्र भालचंद्र भालेकर (वय ३३, रा.ढगाडवाडी, येणेरे ता. जुन्नर), कृष्णा बबन जाधव (वय ३०, रा. मिडगुलवाडी,कान्हूर मेसाई ता. शिरूर या पाच तरुणांना अटक करण्यात आली आहे..मागील वर्षभरात जुन्नर,आंबेगाव, खेड, पुरंदर, दौंड तालुक्यात तेवीस रोहित्राची (ट्रान्सफॉर्मर) चोरी झाली होती.रोहित्राच्या सातत्याने चोऱ्या होत असल्याने वीज पुरवठ्या अभावी पिकांचे नुकसान होत असल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. या प्रकरणी अज्ञात आरोपींवर स्थानिक पोलीस ठाण्यात रोहित्र चोरीचे 23 गुन्हे दाखल झाले होते..विद्युत रोहीत्र चोरीच्या घटना दुर्गम व ग्रामीण भागात होत असल्याने चोरी झाल्या नंतर प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार, सीसीटीव्ही फुटेज द्वारे तपास करण्यात स्थानिक पोलिसांपुढे अडचण निर्माण झाली होती. चोरीचा छडा लावण्यासाठी पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल्ल,अपर पोलीस अधीक्षक रमेश चोपडे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी धनंजय पाटील,अमोल मांडवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखा व जुन्नर, खेड उपविभागात कामकाज पाहणारे अधिकारी यांचे पथक तयार करण्यात आले होते. .या पथकाने मागील दोन महिने गुन्हे घडलेली ठिकाणे, गुन्हयांची वेळ, कार्यपद्धती पडताळून घटनास्थळाकडे जा ये करण्यासाठी वापरण्यात येणारे रस्ते, परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज, रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आदी माहितीचे संकलन केले.त्या आधारे १७ मार्च २०२६ रोजी नारायणगाव पुणे - नाशिक बायपास जवळील मांजरवाडी रस्त्यावर संशयित आरोपींना सापळा लावून ताब्यात घेतले. चौकशीत पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर,आंबेगाव, खेड, पुरंदर, दौंड तालुक्यातील तेवीस विद्युत रोहित्राची चोरी केल्याची कबुली दिली. .ताब्यात घेण्यात आलेल्या आरोपींवर अहिल्यानगर, पुणे ग्रामीण जिल्हयात या पुर्वी विद्युत रोहीत्र व शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनच्या चोरी प्रकरणी गुन्हे दाखल असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. रोहित्राची चोरी केल्यानंतर त्यामधील तांब्याच्या तारांची कोणत्या व्यापाऱ्यांना विक्री केली जात होती. याचा शोध पोलीस घेत आहेत..स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महादेव शेलार, प्रवीण संपांगे, पोलीस अंमलदार, दिपक साबळे, संदिप वारे, अक्षय नवले, विक्रमसिंह तापकीर, हेमंत विरोळे, निलेश सुपेकर, राजु मोमीण, महिला पोलीस हवालदार सुजाता कदम यांच्या पथकाने या चोरीचा छडा लावला. आरोपींना पोलीस कोठडी देण्यात आली असून पुढील तपास नारायणगाव व जुन्नर पोलीस करत आहेत.