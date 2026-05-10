शस्त्रसंधी भंगाचे रशिया-युक्रेनचे आरोप

मॉस्को, ता. १० (पीटीआय) : अमेरिकेच्या पुढाकाराने करण्यात आलेला तीन दिवसांच्या शस्त्रसंधी कराराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप रशिया आणि युक्रेनने परस्परांवर केला आहे. युक्रेन या कराराचा भंग करत असल्याचा आरोप रशियाने केला आहे. तर, रशियाच्या ड्रोन व तोफांच्या हल्ल्यांमध्ये २४ तासांमध्ये एकाचा मृत्यू झाला असून, काही जण जखमी झाल्याचे युक्रेनने म्हटले आहे.
रशिया व युक्रेन यांच्यात तीन दिवसांचा शस्त्रसंधी करार झाल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. मात्र, युक्रेनकडून एक हजार वेळा या कराराचे भंग झाल्याचे रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे. यात रशियाच्या ताब्यातील खेरसन भागात तोफांचा मारा करण्यात येत आहे. युक्रेनकडून नागरी वस्त्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे, असेही म्हटले आहे. दरम्यान, युक्रेनने रशियाने हल्ले केल्याचा आरोप केला असून, खारकीव्हमध्ये एका नऊ मजली इमारतीचे मोठे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच, झापोरिशियामधील हल्ल्यात एकाचा मृत्यू झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

