क्राईम पट्टा
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अपघातप्रकरणी
चालकावर गुन्हा
सातारा : म्हसवे (ता. सातारा) येथील डी मार्टसमोर रविवारी सकाळी झालेल्या अपघातात कसबा हाराळे (ता. करवीर, जि. कोल्हापूर) येथील स्नेहल उत्तम कांबळे (वय १७) आणि एकनाथ बापू कांबळे (वय ७५) यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी महामार्गालगत धोकादायक स्थितीत ट्रक उभा करणाऱ्या बालाजी लक्ष्मण घाटे (रा. वडकी, ता. हवेली, जि. पुणे) याच्यावर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. याची तक्रार उत्तम एकनाथ कांबळे (रा. कसबा हाराळे) यांनी नोंदवली आहे. यात त्यांनी इतरांच्या जीवितास धोका होईल, तसेच मालमत्तेचे नुकसान होईल, अशा पद्धतीने पार्किंग लाईट न लावता संशयिताने ट्रक उभा केल्याचे म्हटले आहे. याचा तपास सहाय्यक निरीक्षक एस. एस. काटकर करत आहेत.
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कोंडव्यामध्ये
एकाची आत्महत्या
सातारा : कोंडवे (ता. सातारा) येथील विशाल मोहनराव गुरव (वय ४४) यांनी रविवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्यांच्या आत्महत्येमागील कारण समजू शकले नाही. याची नोंद सातारा तालुका पोलिस ठाण्यात झाली असून, तपास सहाय्यक फौजदार माने करत आहेत.
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वाढे येथून
दुचाकीची चोरी
सातारा : वाढे (ता. सातारा) येथून चोरट्यांनी ५० हजार किमतीची दुचाकी चोरून नेली. याची तक्रार दीपाली संतोष जाधव (रा. वाढे) यांनी सातारा तालुका पोलिस ठाण्यात नोंदवली असून, तपास हवालदार वायदंडे करत आहेत.
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चोरीप्रकरणी
महिलेवर गुन्हा
सातारा : घरकाम करत असताना ४४ हजारांची रोकड चोरून नेल्याच्या संशयावरून शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात एका महिलेवर गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सुषमा सचिन जाधव (रा. शाहूपुरी) असे गुन्हा दाखल असणाऱ्या महिलेचे नाव आहे. याची तक्रार स्मिता दीपक भोसले (रा. व्यंकटपुरा पेठ, सातारा) यांनी नोंदवली असून, तपास हवालदार खलिपे करत आहेत.
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