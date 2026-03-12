विंग. भारतीय जनता पार्टीच्या जिल्हा सरचिटणीस पदी सचिन पाचपुते यांची निवड
भाजप जिल्हा सरचिटणीसपदी
सचिन पाचुपते यांची निवड
विंग, ता. १२ ः येथील माजी उपसरपंच सचिन पाचुपते यांची भाजपच्या जिल्हा सरचिटणीसपदी निवड झाली. भाजपच्या कऱ्हाड तालुका पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत सर्वानुमते ही निवड झाली. या निवडीबद्दल कार्यकर्ते, ग्रामस्थ व राजकीय क्षेत्रातून त्यांचे अभिनंदन होत आहे.
आमदार डाॅ. अतुल भोसले यांनी त्यांच्यावर विश्वास दाखवत जिल्हा सरचिटणीसपदाची जबाबदारी सोपवली. डाॅ. भोसलेंच्या नेतृत्वात विंगसह तालुक्याच्या भाजपच्या संघटनात्मक कामात ते सक्रिय आहेत. पक्षनिष्ठा, मेहनत अणि जनसंपर्कामुळे त्यांनी कार्यकर्त्यांत वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. डॅा. भोसलेंच्या नेतृत्वात विभागात विविध विकासकामांत त्यांचे योगदान मोलाचे आहे.
नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीत त्यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना साकोरे, आमदार डाॅ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, डॉ. सुरेश भोसले, मदनराव मोहिते, धनाजी पाटील, कृष्णा उद्योग समूहातील पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी त्यांचे अभिनंदन केले.
