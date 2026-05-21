Tanjavur Maratha Heritage: तंजावरचा मराठा वारसा जपण्यासाठी ‘सदर महाल पॅलेस ट्रस्ट’ची स्थापना

पुणे : ऐतिहासिक तंजावर मराठा साम्राज्याचा समृद्ध सांस्कृतिक वारसा जतन करण्यासाठी आणि भारतीय शास्त्रीय कलांना राजाश्रय मिळवून देण्यासाठी तंजावर येथे ‘सदर महाल पॅलेस ट्रस्ट’ या धर्मादाय ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली आहे. तंजावर मराठा घराण्याचे वंशज प्रतापसिंह सर्फोजी राजे भोसले यांनी या ट्रस्टची स्थापना केली आहे. .या ट्रस्टच्या विश्वस्त मंडळात प्रिन्स तुळजेंद्र राजा पी. भोसले यांचे ज्येष्ठ पूत्र सर्फोजी राजा टी. भोसले यांच्यासह सांस्कृतिक आणि वारसा जतन चळवळीतील इतर सदस्यांचा समावेश आहे. तंजावर मराठा कालखंडाशी संबंधित ऐतिहासिक स्मारके, राजवाडे आणि वारसा वास्तूंचे संवर्धन व पुनरुज्जीवन करणे हे या ट्रस्टचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. याशिवाय, संगीत आणि नृत्य महोत्सवांचे आयोजन, व्याख्याने, प्रात्यक्षिके आणि शैक्षणिक उपक्रमांच्या माध्यमातून कर्नाटक संगीत व भरतनाट्यम अशा शास्त्रीय कलांना प्रोत्साहन देण्याचा मानस ट्रस्टने व्यक्त केला आहे..तंजावरच्या मराठा राजांनी रचलेल्या दुर्मिळ संगीत व नाट्य रचनांबद्दल जनजागृती, अभिलेखागारांच्या माध्यमातून हा सांस्कृतिक ठेवा जतन करण्यासाठी संशोधक आणि कलाकारांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे. विशेषतः तरुण आणि उदयोन्मुख कलाकारांच्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी विविध पुरस्कार दिले जातील, अशी माहिती संस्थापक प्रतापसिंह सर्फोजी राजे भोसले यांनी दिली. या कार्यासाठी इतिहासप्रेमी, देणगीदार, कला रसिक आणि नागरिकांनी सढळ हाताने मदत करावी, असे आवाहन ट्रस्टतर्फे करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.