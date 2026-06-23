पुणे

ओगलेवाडी ः आरोग्य शिबिर व सह्याद्री हॉस्पिटल कराड यांच्यावतीने वंध्यत्व तपासणी शिबिर

ओगलेवाडी ः आरोग्य शिबिर व सह्याद्री हॉस्पिटल कराड यांच्यावतीने वंध्यत्व तपासणी शिबिर
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सदाशिवगडमध्ये आरोग्य शिबिरास प्रतिसाद

ओगलेवाडी, ता. २३ ःसदाशिवगड प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तालुका आरोग्य विभाग व गांधी फाउंडेशन यांच्या वतीने एचपीव्ही लसीकरण मोहीम, ‘माझं गाव आरोग्य संपन्न गाव’ आरोग्य शिबिर व सह्याद्री हॉस्पिटल यांच्या वतीने वंध्यत्व तपासणी शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
या वेळी भाजपच्या जिल्हा महिला अध्यक्षा तेजस्विनी घोरपडे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र माळी, डॉ. संजय कुंभार, डॉ. शीतल राजमाने, आरोग्य समिती सदस्य राजू सूर्यवंशी, ग्रामपंचायतीच्या प्रशासक निर्मला जिरगे, सदस्य कल्याण डुबल, अवधूत डुबल, धनाजी माने, ग्रामसेवक अनिल जाधव, समन्वयक तुकाराम नलावडे, संजय पिसाळ, के. के. काळे, जयश्री पवार यांची उपस्थिती होती.
वाघेरी उपकेंद्राने लसीकरणाचे काम शंभर टक्के पूर्ण केल्याबद्दल डॉ. शरयू पुजारी, माधुरी सोनटक्के व आशांचा घोरपडे यांनी सत्कार केला, तसेच डॉ. दिग्विजय काळे, ॲड. ऋषिकेश जाधव, मारुती जाधव, गौरव वाईकर यांचाही सत्कार केला. डॉ. संजय कुंभार व डॉ. शीतल राजमाने यांनी स्वागत केले. बलवीर राजगडकर यांनी प्रास्ताविक केले. राजू सूर्यवंशी यांनी आभार मानले.

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हजारमाची ः आरोग्य शिबिराच्या उद्‍घाटनप्रसंगी तेजस्विनी घोरपडे, नरेंद्र माळी, डॉ. संजय कुंभार, डॉ. शीतल राजमाने व आरोग्य कर्मचारी. (मुकुंद भट ः सकाळ छायाचित्रसेवा)

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