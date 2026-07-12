Takali Bhima Palakhi Yatra: श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा येथून सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पालखीचे भक्तिमय प्रस्थान; पंचक्रोशीतील हजारो वारकऱ्यांचा जयघोषात सहभाग

तळेगाव ढमढेरे : श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा ( ता. शिरूर) येथून सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पायीवारी पालखीचे पंढरपूरकडे रविवारी वाजत गाजत, टाळ मृदंग व हरीनामाच्या गजरात, ज्ञानोबा- तुकाराम यांच्या जयघोषात भक्ती भावाने प्रस्थान झाले. वाघोलीचे माजी सरपंच पंढरीनाथ कटके यांच्या हस्ते प्रस्थान झाले..तत्पूर्वी ह. भ. प. ज्ञानेश्वर महाराज सरकटे यांचे सुश्राव्य कीर्तन झाले. पालखीचे हे २१ वे वर्ष अजून तालुक्यातील हा सर्वात मोठा पायवारी सोहळा समजला जातो. पालखी रथाचा डॉ. रवींद्र टेमगिरे यांच्या बैलजोडीला मान मिळाला आहे. बैलजोडीची वाजत गाजत, भंडारा व गुलाल उधळीत फटाक्यांच्या आतषबाजीत मिरवणूक काढली होती. ठिकठिकाणी ग्रामस्थांनी आपल्या घरासमोर आकर्षक रांगोळ्या काढल्या होत्या..पालखी प्रमुख व पंचायत समितीचे माजी सदस्य सुनील वडघुले यांनी सर्वांचे स्वागत केले. "यावेळी आमदार माऊली कटके यांनी येथील श्रीराम मंदिराच्या प्रांगणात भव्य सभा मंडप उभारण्यासाठी दोन कोटी रुपये निधी मंजूर केला असल्याचे जाहीर करून पालखी सोहळ्यासाठी ५१ हजार रुपये देणगी दिली. यावेळी त्यांनी सर्व वारकऱ्यांना व ग्रामस्थांना शुभेच्छा दिल्या.".यावेळी पालखी प्रमुख सुनील वडघुले, उपाध्यक्ष रामचंद्र शिवले, जिल्हा परिषद सदस्य दिपाली गव्हाणे, ज्येष्ठ नेते श्रीकांत सातपुते, माजी सरपंच पंढरीनाथ कटके, माजी सभापती पोपट पानसरे, ॲड. सुधीर ढमढेरे यांनी मनोगत व्यक्त करून पालखी सोहळ्याला शुभेच्छा दिल्या..यावेळी माजी सभापती शशिकांत दसगुडे, पंचायत समिती सदस्य वंदना पवार व विद्या भुजबळ, माजी उपसरपंच बाबासाहेब सासवडे, उद्योजक राहुल करपे, पांडुरंग ढोरे, मोहन वडघुले, मेजर रामदास दोरगे, विलास आदक, पोलीस पाटील प्रकाश करपे, बाळासाहेब ढमढेरे, विजय ढमढेरे, राजेंद्र केदारी व पंचक्रोशीतील हजारो वारकरी, महिला मंडळ आणि ग्रामस्थ उपस्थित होते..यावेळी पालखीचा रथ आकर्षक फुलांनी सजवण्यात आला होता. हातात पताका घेऊन "ज्ञानोबा.. तुकाराम" जय हरी विठ्ठल.. यांच्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला. ठिकठिकाणी ग्रामस्थांनी मनोभावे पालखीचे दर्शन घेतले. पालखी सोहळ्यात श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा पंचक्रोशीतील निमगाव म्हाळुंगी, शिवतक्रार म्हाळुंगी, घोलपवाडी, दहिवडी, सातकरवाडी, पारोडी, विठ्ठलवाडी आदी गावातील वारकरी सहभागी झाले आहेत. पालखी निमगाव म्हाळुंगी, टाकळी भिमा (ता. दौंड,), वडगाव बांडे, खुटबाव, खोर, पानसरेवाडी, कऱ्हा वागज, पिंपळी, डोंबाळेवाडी, रेडणी, नागठाणा, भंडी शेगाव , वाखरी मार्गे पंढरपूर येथे जाणार आहे. पालखीमध्ये प्रवचन, भजन, कीर्तन, गोल रिंगण, भारुड आदी विधायक उपक्रम होणार आहेत अशी माहिती पालखी प्रमुख सुनील वडघुले यांनी दिली. आकाश वडघुले यांनी सूत्रसंचालन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.