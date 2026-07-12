पुणे

Takali Bhima Palakhi Yatra: श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा येथून सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पालखीचे भक्तिमय प्रस्थान; पंचक्रोशीतील हजारो वारकऱ्यांचा जयघोषात सहभाग

श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा येथून सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पालखीचे टाळ-मृदंग, हरीनाम व ‘ज्ञानोबा-तुकाराम’ जयघोषात भक्तिमय प्रस्थान; पंचक्रोशीतील हजारो वारकऱ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग
The Yogiraj Baba Maharaj Palkhi began its spiritual journey from Takli Bhima to Pandharpur amid devotional chants and the participation of thousands of Warkaris.

The Yogiraj Baba Maharaj Palkhi began its spiritual journey from Takli Bhima to Pandharpur amid devotional chants and the participation of thousands of Warkaris.

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : श्रीक्षेत्र टाकळी भिमा ( ता. शिरूर) येथून सद्गुरु योगीराज बाबा महाराज पायीवारी पालखीचे पंढरपूरकडे रविवारी वाजत गाजत, टाळ मृदंग व हरीनामाच्या गजरात, ज्ञानोबा- तुकाराम यांच्या जयघोषात भक्ती भावाने प्रस्थान झाले. वाघोलीचे माजी सरपंच पंढरीनाथ कटके यांच्या हस्ते प्रस्थान झाले.

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