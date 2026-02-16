Pune Crime : पुण्यात पंधरवड्यात २० अल्पवयीन मुली बेपत्ता

पुणे - शहरात अल्पवयीन मुलींना फूस लावून पळवून नेण्याच्या घटनांनी गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. १ ते १५ फेब्रुवारी या पंधरवड्यात तब्बल २० मुलींच्या अपहरणाच्या घटना घडल्या आहेत. या मुलींचे वय प्रामुख्याने १३ ते १७ वर्षांदरम्यान आहे. सोशल मीडियावरील ओळखी, प्रेमाचे आमिष, लग्नाचे आश्वासन आणि ओळखीच्या व्यक्तींचा सहभाग ही या घटनांमागील प्रमुख कारणे असल्याचे समोर आले आहे. .या पंधरवड्यात शहरातील काही भागांतून अल्पवयीन मुली पळवून नेण्याच्या घटना घडल्या. त्यात नांदेड सिटी, सहकारनगर, बिबवेवाडी, स्वारगेट परिसर, काळेपडळ, वाघोली, लोणीकंद, कात्रज, वारजे माळवाडी, येवलेवाडी, चंदननगर, बाणेर, कोथरूड, विश्रामबाग, भारती विद्यापीठ परिसर, मुंढवा, अलंकार पोलिस ठाण्याची हद्द, खराडी आणि चतु:शृंगी परिसराचा समावेश आहे. बहुतेक मुली १५ ते १७ वर्षांच्या वयोगटांतील आहेत..पालक- पोलिसांसमोर आव्हानकात्रज परिसरातील एका घटनेत चुलत बहिणीच्या मुलानेच मुलीला पळवून नेल्याचे समोर आले आहे. अल्पवयीन मुलींना सोशल मीडियातून फूस लावून पळवून नेण्याच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अशा घटनांमध्ये अनेकदा प्रेमसंबंधाचे आमिष दाखवून शारीरिक शोषणाचे प्रकारही घडत असल्याची माहिती समोर येत आहे..अपहरणाच्या घटना : २० (१ ते १५ फेब्रुवारी)वयोगट आणि मुलींची संख्या -१३ वर्षे : ११४ वर्षे : ११५ वर्षे : ४१६ वर्षे : ७१७ वर्षे व त्याहून थोडे कमी/जास्त : ७.‘व्हॅलेंटाइन डे’ला तीन मुली घराबाहेर१४ फेब्रुवारीला नांदेड सिटी, सहकारनगर आणि बिबवेवाडी परिसरातून तीन अल्पवयीन मुली घरातून निघून गेल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या मुलींचे वय १५ ते १६ वर्षे आहे. या घटनांनी पालकांमध्ये चिंता वाढवली आहे..अपहरणामागील प्रमुख कारणे(पोलिस तपास आणि तज्ज्ञांच्या निरीक्षणानुसार) -- सोशल मीडियावरील ओळख- लग्नाचे किंवा प्रेमसंबंधाचे आमिष- ओळखीच्या किंवा नातेवाइकांच्या मुलांचा सहभाग- घरातील बंधने किंवा कौटुंबिक तणाव- मोबाईल आणि इंटरनेटचा अनियंत्रित वापर.दहावी-बारावीच्या परीक्षा काळात मुलांवर मानसिक ताण असतो. मोबाईलवरील स्क्रीन रेकॉर्डिंग करून भावनिक फसवणूक आणि ‘सेक्सॉर्टशन’सारखे प्रकार वाढत आहेत. त्यामुळे पालकांनी मुला-मुलींच्या मोबाईल वापरावर सजगपणे लक्ष ठेवणे आणि त्यांच्याशी मोकळा संवाद वाढवणे अत्यावश्यक आहे. अनोळखी व्यक्तींशी संपर्काबाबत जागरूकता निर्माण केल्यास मुला-मुलींचे सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करता येईल.- निखिल पिंगळे, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा.सध्या किशोरवयीन मुली घरातून पळून जाण्याच्या घटना हे केवळ हट्टीपणाचे लक्षण नाही, तर त्यांच्या मनातील न बोललेली वेदना, गोंधळ आणि असुरक्षिततेचा भावना असे आहे. या वयात भावनिक बदल, ‘स्व’चा शोध, नातेसंबंधातील ताण, भीती, दबाव किंवा कुठेतरी न समजले जाण्याची भावना तीव्र असते. जेव्हा मुलींना घरात सुरक्षितपणे बोलता येत नाही किंवा सतत दोष दिला जातो, तेव्हा ‘पळून जाणे’ हा त्यांना दिसणारा एकमेव मार्ग वाटतो. म्हणूनच पालक, शिक्षक आणि समाज म्हणून आपली जबाबदारी आहे की आपण त्यांना उपदेश देण्याआधी समजून घ्यावे. नियंत्रणाऐवजी संवाद वाढवावा आणि भीतीऐवजी विश्वास निर्माण करावा. घर हे नियमांचे नव्हे, तर सुरक्षिततेचे आणि स्वीकाराचे स्थान बनले, तर कोणतीही मुलगी पळून जाण्याचा विचार करणार नाही.- श्रुती सोमण, समुपदेशक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.