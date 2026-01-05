केळघर सुरक्षितता प्रारंभ
अपघातविरहित सेवा देऊन योगदान द्या
महेश जाधव; महाबळेश्वर आगारात सुरक्षितता अभियान कार्यक्रम
केळघर, ता. ५ : सुरक्षित प्रवास ही एसटीच्या आजवरच्या वाटचालीतील महत्त्वाची ओळख आहे. एसटीतून प्रवास करणाऱ्या सर्वसामान्य प्रवाशांच्या प्रवासाला अधिक सुरक्षित आणि विश्वासार्ह बनवण्यासाठी एसटीच्या वतीने दर वर्षी जानेवारी महिन्यात सुरक्षितता अभियान राबविण्यात येत असून, चालकांनी अपघातविरहित सेवा देऊन या अभियानाचा हेतू सफल होण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन महाबळेश्वरचे आगार व्यवस्थापक महेश जाधव यांनी केले.
महाबळेश्वर आगाराच्या वतीने आयोजित सुरक्षितता अभियानाच्या प्रारंभप्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. महाबळेश्वर पोलिस ठाण्याचे हवालदार संतोष शेलार, किरण चव्हाण, सचिन जांभळे, आगार लेखाकर महेश शिंदे, सहायक कार्यशाळा अधीक्षक जयवंत केदार, वरिष्ठ लिपिक विकास कांबळे, अजित जमदाडे, जयवंत जाधव, वाहतूक नियंत्रक विठ्ठल चव्हाण, राहुल कुंभार, अक्षय फडतरे, प्रशांत मिसाळ, संतोष ढेबे, चालक-वाहक, कार्यशाळा कर्मचारी उपस्थित होते.
श्री. जाधव म्हणाले, ‘‘प्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित करण्यासाठी रस्ते अपघात कमी करणे, हा सुरक्षितता अभियानाचा मूळ उद्देश आहे. केवळ या अभियानापुरते नाही, तर वर्षभर चालकांनी योग्य ती काळजी घेऊन वाहतुकीचे नियम पाळून राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस चालवल्या तर अपघात टाळता येतील.’’
हवालदार शेलार, चव्हाण, जांभळे यांनी सुरक्षितता अभियानासंबंधी चालकांना मार्गदर्शन केले. विकास कांबळे यांनी सूत्रसंचालन केले.
A01314
महाबळेश्वर : सुरक्षितता अभियानाच्या प्रारंभप्रसंगी महेश जाधव. त्या वेळी संतोष शेलार, किरण चव्हाण, सचिन जांभळे, महेश शिंदे आदी. (संदीप गाडवे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
...........................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.