Pune News : पुणे जिल्ह्यातील आठ धरणांची होणार सुरक्षा तपासणी

खडकवासला - वाढत्या हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर आणि धरणांच्या दीर्घकालीन कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने खडकवासला, पानशेत, वरसगाव, टेमघर, गुंजवणी, वीर, देवघर आणि भाटघर या आठ धरणांच्या सुरक्षिततेचा सर्वंकष आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) येत्या वर्षभरात या धरणांचे तांत्रिक मूल्यांकन करून संरचनात्मक स्थिती व सुरक्षिततेचा अहवाल जलसंपदा विभाग आणि राज्य शासनाकडे सादर करणार आहे..राज्य सरकारने लघू, मध्यम व मोठ्या धरणांचे स्थापत्य लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील काही धरणांनी शंभर वर्षे झाली आहेत तर काही त्या मार्गावर आहेत. अशा धरणांची सुरक्षितता आणि दीर्घकालीन कार्यक्षमता तपासणार आहे. त्यासाठी, नाशिक येथील महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (मेरी) यांच्या माध्यमातून धरण सुरक्षेसाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ समित्यांची नियुक्ती केली आहे.जलसंपदा विभागातील निवृत्त मुख्य अभियंते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश या समित्यांमध्ये आहे. तर मोठ्या धरणांच्या परीक्षणासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ नेमले आहेत. या धरणांची आवश्यक सुधारणा सुचविणे आणि धरणांच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र (सीडब्ल्यूपीआरएस) यांच्यासोबत सामंजस्य करार केला आहे..तीन गटांत धरणांचे वर्गीकरणधरणांच्या सुरक्षिततेच्या तपासणीसाठी तीन टप्प्यांमध्ये ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ असे गट तयार करण्यात आले आहेत. ‘अ’ गटात धरणाची धोकादायक स्थिती, सुरक्षितता आणि संभाव्य धोका यांचे मूल्यांकन केले जाईल. ‘ब’ गटात धरणाचे स्थापत्य परीक्षण, सध्याची स्थिती आणि संरचनेची तपासणी करण्यात येईल. तर ‘क’ गटात आवश्यक किरकोळ दुरुस्ती व देखभाल कामांचा आढावा घेतला जाईल. या अहवालांच्या आधारे संबंधित धरणांवर दुरुस्तीची आवश्यकता आहे किंवा नाही, हे निश्चित करून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे..अशी होणार तपासणीधरणांच्या सुरक्षिततेचे मूल्यांकन करताना धरण उभारण्यापूर्वीच्या सर्वेक्षणापासून ते आजपर्यंतच्या संपूर्ण माहितीचा अभ्यास केला जाणार आहे. धरण बांधण्यात आलेल्या काळातील भौगोलिक परिस्थिती, रचना आणि उद्देश यांची सध्याच्या परिस्थितीशी तुलना करून पडताळणी करण्यात येईल.यासाठी सीडब्ल्यूपीआरएसकडून अभियांत्रिकी निकषांनुसार धरणांच्या भविष्यातील कार्यक्षमता, आयुर्मान आणि आवश्यक सुधारणा सुचविल्या जाणार आहेत. या प्रक्रियेत धरणाची सुरक्षितता, बांधकामातील बदल, जलसाठा व गाळाची स्थिती, दुरुस्तीची आवश्यकता, भूकंपविषयक निकष, पाया (फाउंडेशन), हवामान बदलाचा परिणाम तसेच संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींचा अभ्यास केला जाईल. या सर्व घटकांच्या आधारे धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक उपाययोजना निश्चित करून त्यांचे आयुर्मान वाढविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..टेमघर धरणाचे पुन्हा स्थापत्य लेखापरीक्षणपहिल्या टप्प्यातील आठ धरणांमध्ये समावेश असला तरी टेमघर धरणाचे बांधकाम अद्याप पूर्णत्वास गेलेले नसल्याने ते नियमित मूल्यांकनाच्या निकषांमध्ये बसत नाही. धरणाची वयोमर्यादा, उंची आणि कालमापकता यांसारख्या निकषांनुसार या प्रक्रियेत समावेश आवश्यक असतो.मात्र, टेमघर धरणासंदर्भात काही विशेष तांत्रिक बाबी निदर्शनास आल्याने त्याचा केंद्रीय धरण सुरक्षा मूल्यांकन (सीडीएसए) प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे धरणाच्या सुरक्षिततेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी टेमघर धरणाचे पुन्हा स्थापत्य परीक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती सीडब्ल्यूपीआरएस’च्या अभियांत्रिकी विभागाने दिली..'केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्य शासनासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या कराराअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात खडकवासला आणि पुणे पाटबंधारे विभागातील आठ धरणांचे स्थापत्य लेखापरीक्षण व सर्वंकष मूल्यांकन करून त्यांच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासाठी विशेष तज्ज्ञ समितीची स्थापना करण्यात आली असून प्रत्यक्ष कामकाजाला सुरुवात झाली आहे.'– अनिल पुरोहित प्रभारी संचालक, केंद्रीय जल आणि वीज संशोधन केंद्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.