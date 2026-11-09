सगर उत्सवासाठी मोहननगरमध्ये पूर्वतयारी

चिंचवड, ता. ९ : दिवाळी पाडव्याच्या (बलिप्रतिपदा) मुहूर्तावर मोहननगर येथे वीरशैव लिंगायत गवळी समाजाचा पारंपरिक सगर उत्सवाच्या पूर्वतयारीसाठी गवळी बांधवांनी सोमवार (ता.९) गोठ्यांची स्वच्छता करून त्यांची आकर्षक रोषणाई केली. म्हशींच्या सजावटीसाठी शिंगांचे रंग, बेगड, घुंगरांच्या माळा, नवीन कासरे, फुलांचे हार तसेच गेरू व विविध रंगांची खरेदी करण्यात आली.
सगर उत्सवाला शेकडो वर्षांची परंपरा लाभली आहे. या उत्सवाची तयारी पाडव्याच्या आदल्या दिवसापासून सुरू होते. कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गाई-म्हशींप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी हा उत्सव साजरा केला जातो.
सायंकाळी म्हशींना शेंगुळपेंड खाऊ घालून नंतर दूध धारा काढल्यानंतर त्यांना विश्रांती दिली जाते. त्यानंतर रात्री ९ नंतर विश्रांतीवेळी त्यांच्या रंगरंगोटी व सजावटीची कामे केली जातात. उत्सवाच्या दिवशी मिरवणूक शिस्तबद्ध पार पडावी, यासाठी तरुणांसह ज्येष्ठ मंडळींकडून उत्सवमार्गाचे नियोजनही आदल्या रात्रीच करण्यात आले.
सगर उत्सव ही आमच्या समाजाची शेकडो वर्षांची परंपरा आहे. या उत्सवासाठी आदल्या दिवसापासूनच विशेष तयारी केली जाते. गोठ्यांची स्वच्छता, म्हशींची सजावट आणि रंगरंगोटी यासाठी सर्वजण उत्साहाने सहभागी होतात. मुक्या प्राण्यांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा हा आमच्यासाठी आनंदाचा आणि श्रद्धेचा सोहळा आहे.
- चंद्रकांत अलंकार, मानकरी, सगर उत्सव, मोहननगर
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