Pune Shirur crime news: शिरूर बायपासवरील पानटपरीवर एटीएसचा मध्यरात्री छापा; तरुणाकडून १३ ग्रॅम एमडी जप्त, दोघांवर गुन्हा दाखल

शिरूर : शिरूर गावाबाहेरून जाणाऱ्या (बायपास) पुणे - नगर रस्त्यावरील एका पान टपरीवर दहशतवादविरोधी शाखा आणि शिरूर पोलिसांच्या पथकाने छापा टाकून एका तरूणाकडून सुमारे एक लाख चार हजार रूपये किंमतीचे १३ ग्रॅम मॅफेड्रॉन (एमडी) जप्त केले. आज मध्यरात्री केलेल्या कारवाईत पानटपरीचालक तरूणासह त्याला एमडी देणाऱ्यावरही शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. .साहील संदीप करंजुले (रा. पाडळी रांजणगाव, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) व ओंकार संजय धावडे (रा. रामलिंग रस्ता, शिरूर) या दोघांविरूद्ध बेकायदा अंमली पदार्थ बाळगून त्याची विनापरवाना विक्री केल्याप्रकरणी शिरूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला..एटीबी चे सहायक फौजदार एम. व्ही. गायकवाड, सहायक फौजदार व्ही. एस. गव्हाणे, पोलिस हवालदार एन. बी. कदम, आर. आर. जाधव, एस. बी. शेख, ओ. एल. शिंदे व जे. बी. मुळीक हे काल (ता. ७) रात्री शिरूर बायपासवर गस्त करीत असताना, बायपासवरील इम्पायर पान व्हीला या टपरीजवळ एक तरूण एमडी बाळगून असल्याची माहिती मिळताच एटीबीच्या पथकाने शिरूर पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक करांडे, उपनिरीक्षक सागर शेळके व हणमंत नकाते, सचिन भोई व पवन तायडे या पथकासह मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास छापा टाकला. साहिल करंजुले याला ताब्यात घेऊन त्याची झडती घेतली असता त्याच्या पॅंटच्या खिशात प्लॅस्टिकच्या पिशवीत एमडी हा अंमली पदार्थ आढळून आला. १३ ग्रॅम वजनाचा सुमारे एक लाख चार हजार रूपये किंमतीचा एमडी जप्त करून चौकशी केली असता त्याने ओंकार धावडे याच्याकडून विकत घेतला असल्याचे सांगितले. त्यानूसार करंजुले व धावडे यांच्याविरूद्ध आज गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक हणमंत नकाते करीत आहेत.