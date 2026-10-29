सह्याद्रीचा वारसा विकण्याचा प्रयत्न

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २९ : छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पावन वारसा असलेल्या सह्याद्रीच्या कुशीतील समृद्ध वनसंपदेवर महायुती सरकारने कुऱ्हाड चालवली आहे. भाजप सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सर्व मनसुबे हाणून पाडू. वेळप्रसंगी कर्जत भीमाशंकरच्या वनसंपदेचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयात धाव घेऊ, असा इशारा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी दिला आहे.
टोरंट कंपनीसाठी कर्जत भीमाशंकरच्या जंगलात होत असलेल्या झाडांच्या कत्तलीची आज काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी पाहणी केली. त्यानंतर स्थानिकांशी संवादही साधला. या वेळी सपकाळ म्हणाले की, टोरंट कंपनीसाठी मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तल केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘एक पेड माँ के नाम’ हा संकल्प केला असताना महाराष्ट्रात झाडांची कत्तल केली जात आहे. पंतप्रधानांचा संकल्प आम्ही आज कर्जतच्या जंगलात वृक्षारोपण करून पूर्ण केला.
कर्जत भीमाशंकरच्या जंगलात होत असलेला हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हिताचा नाही. या प्रकल्पातून हजारो रोजगार निर्माण होतील. या वृक्षतोडीच्या बदल्यात दुसरीकडे लाखो झाडे लावू या केवळ पोकळ घोषणा आहेत. याआधी याच सरकारने ३३ कोटी झाडे लावण्याचा संकल्प केला होता त्याचे काय झाले? भाजप सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राची दिशाभूल करत आहेत.
- हर्षवर्धन सपकाळ,प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
निकालाने सत्तेचे गर्वहरण झाले
राज्यातील विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीने तीन जागा जिंकून महायुती सरकारचा धुव्वा उडवला. निकाल सुरू असतानाच घाईघाईत पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांनी काँग्रेसला हिणवणारे ट्विट केले होते; पण निकाल येताच हे ट्विट त्यांना डिलीट करावे लागले. फडणवीस यांनी स्वतः नागपूरच्या निवडणुकीत सर्व शक्ती पणाला लावली होती. तेथेच त्यांचे नाक कापले आहे, हा निकाल परिवर्तनाची नांदी आहे, असेही सपकाळ म्हणाले.
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